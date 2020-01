Einer großen Nachfrage erfreuen sich wieder die anstehenden Zaubergalas, die in den kommenden Tagen gemeinsam vom Kreis Coesfeld und der in Nottuln-Appelhülsen ansässigen „Stiftung Zauberkunst“ veranstaltet werden. Während die große Internationale Zaubergala am 20. Januar (Montag) und auch die Familien-Zaubergala am Sonntagnachmittag (12. Januar) bereits restlos ausverkauft sind, können noch Tickets für die Zusatzvorstellung der Familien-Zaubergala erworben werden, teilt der Kreis Coesfeld mit. Diese beginnt am Sonntag (12. Januar) um 11 Uhr im Veranstaltungssaal der Burg Vischering .

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Familien mit Schulkindern. Auftreten werden dort die drei Zauberer Michael Sondermeyer (Coesfeld), Uwe Schenk (Werne) und Endrik Thier (Ahaus).