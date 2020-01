Der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG) ist es geglückt, eine Ausstellung nach Lüdinghausen zu holen, die es so in Deutschland noch nirgendwo zu sehen gab: Unter dem Titel „Einst frohe Lande vergeh‘n im Brande“ präsentiert die DPG in den Räumen des KAKTuS Kulturforums auf Burg Lüdinghausen 42 Exponate nicht-professioneller polnischer Bildhauer aus der Sammlung von Louis Galinski . Was die Kunstobjekte allesamt gemeinsam haben? „Sie machen die Historie anhand der Darstellung persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen greifbar“, erklärt DPG-Vorsitzender Karl-Heinz Kocar (rundes Bild). Die Skulpturen, Reliefs und Bilder spiegelten das Antlitz des Bösen wider – so wie es die Künstler damals wahrgenommen haben. 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs vergegenwärtigen die Werke die Verbrechen deutscher und russischer Kriegstäter sowie das Leid polnischer Opfer zwischen den Jahren 1939 und 1945.

„ Sie machen die Historie anhand der Darstellung persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen greifbar. Sie machen die Historie anhand der Darstellung persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen greifbar. “ Karl-Heinz Kocar

Eigentlich sollte die Sonderausstellung zunächst Station in Berlin machen. Davon hatte Kocar gehört. „Ich habe einen Tipp bekommen“, erzählt der 73-jährige Seppenrader. Anschließend habe er sich darum bemüht, die Exponate in der Steverstadt zeigen zu dürfen. Mit Erfolg: Von Sonntag (19. Januar) bis zum 16. Februar (Sonntag) locken diese nun Kunstinteressierte und Historiker aus der gesamten Region an – zumindest, wenn es nach den Aktiven der DPG und des KAKTuS Kulturforums geht. Sie haben in den vergangenen Tagen mehrere hundert Einladungen verschickt, um auf die Sonderausstellung aufmerksam zu machen.

„ Wir erhoffen uns viel Resonanz – nicht zuletzt aufgrund der Einmaligkeit der Ausstellung. Wir erhoffen uns viel Resonanz – nicht zuletzt aufgrund der Einmaligkeit der Ausstellung. “ Karl-Heinz Kocar

Ein Bildband, der den selben Titel wie die Schau trägt, erläutert die einzelnen Werke. Im Vorwort wird betont, dass es sich bei Galinski um einen Deutschen handelt, der „ein Freund Polens und seiner Menschen“ sei. Und dass er „sich besonders für die polnische Volkskunst“ interessiere, „in der er eine Widerspiegelung der Geisteswelt des polnischen Volkes und dessen Martyriums in all seiner Tapferkeit sieht“. Kocar beschreibt Galinski außerdem als „fleißigen Sammler“. Er verrät, dass der Kunstkenner selbst während der Vernissage anwesend sein werde, um den Besuchern Rede und Antwort zu stehen. „Wir erhoffen uns viel Resonanz – nicht zuletzt aufgrund der Einmaligkeit der Ausstellung“, unterstreicht der DPG-Vorsitzende das Ziel aller Beteiligten.