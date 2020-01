Märchen verbinden Menschen auf der ganzen Welt. In Bildern und Symbolen erzählen sie eindrücklich von Geburt, Liebe, Hochzeit, Ängsten und Gefahren, von Krankheit, Tod und Erlösung. Diese Erfahrungen sind allen Menschen gemeinsam. Darum bilden Märchen Brücken zu Menschen verschiedener Ethnien, Kulturen, Generationen. Im Kloster Bentlage in Rheine unterhält die Europäische Märchengesellschaft (EMG) eine Märchenbibliothek. Darin sind wahre Schätze zu entdecken.

In Kooperation mit der Buchhandlung „Drei-Burgen-Buch“ organisiert Brigitte Scharinger-Brill am 14. März (Samstag) einen halbtägigen Ausflug dorthin. Die Abfahrt mit dem Bus erfolgt um 7.45 Uhr an der Pferdewiese, heißt es in einer Mitteilung. Nach der Begrüßung im Kloster Schloss Bentlage stehen Märchen mit der Erzählerin Christel Bücksteeg sowie Vorträge über die Geschichte der EMG und die Märchenbibliothek auf dem Programm. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Stöbern in der Märchenbibliothek. Nach einem gemeinsamen Mittagsimbiss im Café des Schlosses fahren die Teilnehmer zurück nach Lüdinghausen, wo sie gegen 14 Uhr an der Pferdewiese ankommen werden.