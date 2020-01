Von Karneval bis Spargelzeit

Das neue Halbjahresprogramm der KFD St. Ludger wird in diesen Tagen an die Mitglieder verteilt. Aber auch Nichtmitglieder sind zur Teilnahme an allen Veranstaltungen eingeladen, heißt es in der Pressemitteilung der Frauengemeinschaft. Gestartet ist die KFD St. Ludger bereits mit dem Weihnachtsliedersingen vor den Krippen in der St.-Felizitas-Kirche. Die weiteren Angebote bis Juni in der Übersicht:

► Die üblichen Termine finden 14-tägig im Pfarrheim statt. Dazu gehört das Gedächtnis-Training mit Hildegard Brinkhaus , das alle zwei Wochen montags von 15 bis 16 Uhr in Zusammenarbeit mit der KFD St. Felizitas angeboten wird. Ebenfalls montags trifft sich die Strickrunde, immer von 16 bis 18 Uhr. Dienstags von 14.30 bis 17.30 Uhr setzt die Handarbeitsgruppe „Nadel und Faden“ ihre Zusammenkünfte fort.

► Zum Neujahrsempfang am Montag (13. Januar) sind die Bezirksmitarbeiterinnen um 10.30 Uhr ins Pfarrheim eingeladen.

► Die erste Gemeinschaftsmesse feiert die KFD St. Ludger am 29. Januar (Mittwoch) um 9 Uhr in der St.-Felizitas-Kirche. Anschließend sind alle Frauen zu einem kleinen Frühstück ins Pfarrheim eingeladen. Die weiteren Gemeinschaftsmessen finden jeweils am letzten Mittwoch des Monats um 9 Uhr statt. Ausnahme ist im Juni, da wird die Messe um 18 Uhr gefeiert und anschließend am Pfarrheim gegrillt.

► Am 20. Februar (Donnerstag) um 15.11 Uhr sind alle Frauen zur Karnevalsfeier in den Burghof eingeladen.

► Der Weltgebetstag der Frauen, vorbereitet von Frauen aus Simbabwe, ist auf den 6. März (Freitag) terminiert.

► Für den 9. März (Montag) ist um 15 Uhr ein Spiele-Nachmittag im Pfarrheim vorgesehen.

► Das Friedensgebet der Region Lüdinghausen wird am 27. März (Freitag) um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Felizitas gebetet.

► Am 3. April (Freitag) um 14 Uhr steht ein Besinnungsnachmittag im Antoniuskloster auf dem Programm. Referentin ist Dorothea Tappe.

► Mitte April soll ein Kochabend im Pfarrheim stattfinden. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben, teilt die KFD mit.

► „Wir begrüßen den Frühling“ heißt es am 20. April (Montag) um 15 Uhr im Pfarrheim. „Es soll ein fröhlicher Gesangsnachmittag werden“, schreibt die Frauengemeinschaft.

► Vom 3. bis zum 8. Mai (Sonntag bis Freitag) geht es auf „Große Fahrt“ in die Fränkische Schweiz.

► Termin für die Maiandacht im Freien ist am 18. Mai (Montag).

► Am 8. Juni (Montag) geht es mit Fahrrädern zum Forstmannshof Böcker, wo zunächst eine Führung über das Betriebsgelände und zum Mittag ein Spargelessen stattfindet.

► Darüber hinaus ist eine Halbtagsfahrt nach Telgte in Planung, teilt die KFD St. Ludger abschließend mit.