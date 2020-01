Er sagt der nächtlichen Lichtverschmutzung den Kampf an: Paul Steinebach . Der Baubiologe im Ruhestand stellt aber direkt klar: „Es geht nicht darum, überall das Licht auszumachen, sondern es bewusst und sinnvoll einzusetzen.“ Wie sich das mit einfachen Tipps und Hilfsmitteln im (Geschäfts-)Alltag realisieren lässt, darüber möchte der Lüdinghauser mit interessierten Steverstädtern sprechen und weitere „Paten der Nacht“ finden. Er selbst gehört der gleichnamigen Initiative aus Süddeutschland seit November an. Wer mehr über die Auswirkungen der Lichtverschmutzung erfahren und sich in dieser Sache engagieren möchte, der ist bei der Infoveranstaltung am Dienstag (14. Januar) um 19 Uhr im Biologischen Zentrum (Rohrkamp 29) genau richtig.

Was macht Sinn?

Steinebach, der bereits mehrfach während den „Mach mit in Lüdinghausen“-Treffen von den „Paten der Nacht“-Aktivitäten erzählt hat, weiß: „Es bewegt sich etwas.“ Zumindest würden seine Zuhörer ihm oft berichten, dass sie nun intensiver darüber nachdenken, wann sie welches Licht an- und ausschalten. Bestes Beispiel: Weihnachtsdeko. Dass sie leuchtet, wenn am Haus alle Rollläden zu und die Bewohner längst in den Betten liegen, macht keinen Sinn. Warum nicht einfach per Zeitschaltuhr dafür sorgen, dass Lichterketten und Co. ganz automatisch lediglich zwischen 17 und 22 Uhr die Nacht erhellen? Und beim abendlichen Rauchen reicht locker ein kleines Windlicht statt der kompletten Außenbeleuchtung.

Aus dem Takt

Und wofür das Ganze? Wenn nach Sonnenuntergang immer mehr und zunehmend hellere Lampen die Nacht erleuchten, bringt das sämtliche Organismen aus ihrem natürlichen Takt – Tiere und Pflanzen jeder Art ebenso wie die Menschen. Vom gesteigerten Energieverbrauch ganz zu schweigen.