Von Blockflöten hellauf begeistert

Gefühlt jeder zweite Rosendörfler hat bei Annette Becker gelernt, Blockflöte zu spielen. Am heutigen Ehrentag des Holzblasinstruments erinnert sich die 70-jährige Seppenraderin an viele schöne Momente rund um die Musik – an Treffen mit Gleichgesinnten, an unzählige Proben mit Kindern und Erwachsenen, an Auftritte jeder Art und an verschiedenen Veranstaltungsorten. Gemeinsam zu musizieren, „das macht einfach Spaß“, findet Becker.

Nachdem ihre älteste Tochter Silvia bereits gekonnt Töne mit der Blockflöte erzeugen konnte, wollte ihre jüngere Schwester Kerstin nachziehen. „Das ist jetzt über 30 Jahre her. Damals gab es in Seppenrade aber leider keinen Lehrer mehr. Und ich wollte die Kinder nicht ständig nach Lüdinghausen fahren“, erzählt Becker. Kurzerhand hat sie somit ihrem jüngsten Spross und ihren Freundinnen einfach selbst gezeigt, wie man Blockflöte spielt. Schließlich weiß sie seit ihrer Grundschulzeit, wie das geht: „Das ist wie Fahrrad fahren, das verlernt man nicht.“

Das halbe Dorf

Was im Kleinen begann, hat schnell größere Kreise gezogen. Über die Seppenrader KFD, deren Vorstandsteam die dreifache Mutter einst angehörte, konnte sie einen Raum im Don-Bosco-Haus für regelmäßige Proben bekommen. Zunächst unterrichtete sie ausschließlich Mädchen und Jungen, später auch Erwachsene. „Mein Mann sagt, ich hätte dem halben Dorf beigebracht, Blockflöte zu spielen“, plaudert Becker aus dem Nähkästchen und grinst verschmitzt. Die langen Teilnehmerlisten von früheren Kursen bestätigen diesen Eindruck. Wie viele Leute sie tatsächlich unterrichtet hat, das hat die Seppenraderin nie gezählt. Aber: „Teilweise habe ich zwei Generationen aus einer Familie bei mir gehabt.“

Unterricht gibt sie nicht mehr, aber ihre Begeisterung für Blockflöten ist ungebrochen: „Sie sind ein prima Einstiegsinstrument, nicht teuer und robust“, zählt die 70-Jährige die Vorteile auf. „Man kann sie vielseitig einsetzen, nicht nur zur Weihnachtszeit.“ Noch heute ist Becker aktiv. Ihre Blockflötengruppe mit aktuell zehn Frauen trifft sich einmal in der Woche im Wintergarten der Familie Becker. Dabei kommen „vier Sorten von Blockflöten“ zum Einsatz, „sogar drei- und vierstimmig spielen wir“. Manchmal greift Becker zusätzlich zum Akkordeon, einige ihrer Mitstreiterinnen auch mal zu ihren Gitarren.

Lampenfieber

Längst ist die Combo, die sich 2005 formiert hat, bekannt. Nicht nur in Seppenrade und Lüdinghausen, sondern auch in Hiltrup und Albachten treten die Frauen regelmäßig auf. Becker, die aus dem breiten Repertoire – von Volksliedern über Pop-Songs bis hin zu Klassik- und Kirchenmusik reicht die Auswahl – oft selbst ein Programm zusammenstellt, weiß: „Ein bisschen Lampenfieber gehört dazu.“ Das zeuge von Respekt vor dem Publikum, schließlich sollten die Zuhörer stets tolle Darbietungen erleben. Dennoch: „Kleinere Pannen gibt‘s natürlich immer mal wieder. Die nehmen wir mit Humor.“

Zwischen 48 und über 80 Jahre alt sind die Musikerinnen. Verstärkung – auch männliche – ist jederzeit willkommen. „Einfach vorbeikommen und mitspielen. C-Flöten-Vorkenntnisse sollten allerdings da sein“, betont Becker, die Interessierte unter ✆ 0 25 91/8 83 65 erreichen.