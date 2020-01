Seit fast 50 Jahren unterstützt die Basargruppe der St.-Dionysius-Kirche mit dem Erlös des Weihnachtsbasars im Don-Bosco-Haus die Arbeit der aus Seppenrade stammenden Schwestern und Priester in der Mission. Auch wenn von diesen keine mehr leben, ihr Wirken in der Dritten Welt, das von den Nachfolgern fortgesetzt wird, fördert das Basarteam immer noch. Bei einem Dankeschön-Frühstück für die vielen Helferinnen im Don-Bosco-Haus wurde jetzt durch Hedwig Nibbenhagen vom Leitungsteam bekanntgegeben, wohin die großzügigen Spenden in diesem Jahr überwiesen werden.

Geld für Projekte

Zum einen gehen sie an die Pallotiner für ein Projekt mit Kindern und Jugendlichen in Nigeria, an die Vinzentinerinnen für ein Projekt in Peru, an den Orden der Redemptoristen für ein Projekt in Kongo, an die Christliche Initiative Romero aus Münster, an die Oblatinnen in Burlo für deren Projekt in Peru und an die „Kirche in Not“.

Pater Aloys Terliesner , Missionsprokurator der Oblaten in Burlo, nahm seine Spende direkt in Seppenrade entgegen. „Dieses Geld werden wir in unser Schulprojekt in Lahore, der zweitgrößten Stadt in Pakistan, stecken. In dieser Schule auf dem Gelände der Oblaten werden Mädchen und Frauen geschult und ausgebildet“, sagte Terliesner, der einen Einblick in die Missionsarbeit seines Ordens in 75 Ländern der Erde gab.

Personalwechsel

Mit dieser Spendenübergabe ging für Nibbenhagen und einen Teil ihres Teams nach über 40 Jahren die ehrenamtliche Tätigkeit in der Basargruppe zu Ende. Veronique Kirchhoff, Sandra Peters und Ingrid Kortendieck wollen die erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Sie baten bei dieser Gelegenheit die Helferinnen, sie auch weiterhin bei dieser Aufgabe zu unterstützen.