In einem derartigen Industriebetrieb sei er bislang noch nie gewesen, erklärte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart jetzt beim Besuch des Lüdinghauser Maggi-Werks. Dabei habe dieser sich sehr interessiert an den Abläufen gezeigt, erklärte nach dem Besuch Helmut Faltin , Technischer Direktor Maggi Deutschland, der den Gast und den ihn begleitenden Bürgermeister Richard Borgmann sowie Wirtschaftsförderer Stefan Geyer gemeinsam mit Mitgliedern des Betriebsrates durch das Werk geleitet hatte.

Im Verlauf der Führung durch die einzelnen Produktionszweige habe er auch die in der jüngeren Vergangenheit notwendigen „Restrukturierungsmaßnahmen“ am Standort angesprochen, so Faltin, der auch Mitglied der Geschäftsleitung von Maggi Deutschland ist. Dabei war im vergangenen Jahr die Maggi-Belegschaft um über 90 Arbeitsplätze geschrumpft ( WN berichteten) – und das ohne betriebsbedingte Kündigungen, wie Faltin und der Betriebsratsvorsitzende Ortwin Tork ausdrücklich betonten. Dies sei nicht zuletzt durch die intensive Mitarbeit der „Mannschaft“ vor Ort erreicht worden. Zeitweise stand gar der gesamte Standort zur Disposition.

Zugleich habe man Pinkwart darauf hingewiesen, dass in den vergangenen drei Jahren 13 Millionen Euro in den Standort investiert wurden. In den kommenden drei Jahren werde das Werk für weitere 13 Millionen Euro aufgerüstet. Stichworte dabei seien Digitalisierung und Automatisierung, erklärte Faltin. Er sehe das Lüdinghauser Werk auf einem guten Weg, erklärte er im Gespräch mit den WN: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“ Das Werk habe im vergangenen Jahr seine wirtschaftlichen Ziele nicht nur erreicht, sondern sogar ein leichtes Wachstum erzielt. „Mittelfristig“, betonte Faltin, sei das Maggi-Werk in Lüdinghausen gesichert.

Er habe im Rahmen des Betriebsbesuchs auch die Gelegenheit genutzt, den Minister auf einige Hemmschuhe des Unternehmensstand­orts Deutschland hingewiesen, sagte Faltin. So seien etwa die Energiekosten für Nestlé-Unternehmungen in den Niederlanden um drei Viertel günstiger als in der Bundesrepublik. Und gegenüber Bürgermeister Borgmann habe er die Bedeutung des Werks als „nicht unerheblicher“ Gewerbesteuerzahler in Lüdinghausen unterstrichen – und erklärt, dass diese Kosten in der Steverstadt im Vergleich nicht gering seien.