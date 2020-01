Narrenfest bis Radtoursaison

Ihr neues Halbjahresprogramm stellt die KFD St. Dionysius Seppenrade vor und lädt auch Nichtmitglieder zum Mitmachen ein. Besucht wurde bereits der Krippenweg in Sythen. Die weiteren Termine, zu denen Einzelheiten noch bekannt gegeben werden, im Überblick:

► Anmeldungen zu den beiden Karnevalsfeiern im Februar sind am Sonntag (12. Januar) ab 11 Uhr im Don-Bosco-Haus möglich. Termine für die närrischen Feste mit Programmpunkten sind der 13. Februar (Donnerstag) um 14.11 Uhr und der 14. Februar (Freitag) um 18.11 Uhr, jeweils im Heimathaus.

► Der Weltgebetstag am 6. März (Freitag) wurde in diesem Jahr vorbereitet von Frauen aus Simbabwe.

► Am 13. März (Freitag) findet um 19.30 Uhr eine Autorenlesung statt. Norbert Nientiedt liest aus seinem neuesten Buch „Bleibe standhaft“ vor.

► Am 19. März (Donnerstag) ist um 18 Uhr die Gemeinschaftsmesse mit anschließender Generalversammlung.

► Für den 27. März (Freitag) weist die KFD St. Dionysius auf das um 15 Uhr stattfindende Friedensgebet in St. Felizitas hin.

► Ein Kreuzweg im Dunkeln mit Stationen im Dorfkern von Seppenrade steht für den 3. April (Freitag) um 19 Uhr auf dem Programm.

► Mit einer Tagestour starten die Frauen am 25. April (Samstag) um 10 Uhr in die Radlersaison. Weiter geht es am 6. Mai (Mittwoch) mit einer Radtour und anschließender Maiandacht. Für den 27. Mai (Mittwoch) ist ab 14 Uhr eine Gartenradtour geplant.

► Am 18. Juni (Donnerstag) gibt es nach der Gemeinschaftsmesse um 9 Uhr das beliebte Sommeranfangmitbringfrühstück.

► Vom 22. bis 26. Juni (Montag bis Freitag) geht es Fünf-Tage-Tour in die Lüneburger Heide.

► Am 30. Juni wird das erste Halbjahr mit einem Familienausflug beendet.

► Für das zweite Halbjahr kündigt die KFD St. Dionysius bereits die Fahrt zu den Passionsspielen in Hallenberg/Sauerland am 2. August (Sonntag) an.

► Regelmäßige Termine: Montags gibt es die Seniorengymnastik um 17 Uhr, einen Englischkursus um 18.15 und die Tanzgruppe Margit um 19 Uhr. Der Dienstag beginnt sportlich mit circa einer Stunde Walken. Treffen ist an der Tennisanlage im Sommer um 8 Uhr und im Winter um 8.30 Uhr. An jedem ersten Mittwoch im Monat findet die Betstunde um 14 Uhr in der Dionysius-Kirche statt und wöchentlich ab 14 Uhr der Spielenachmittag für Männer und Frauen im Don-Bosco-Haus. Sportlich geht es abends weiter mit Bodyworkout im Josefshaus um 18 und 19.15 Uhr. An jedem dritten Donnerstag ist um 9 Uhr die Gemeinschaftsmesse mit anschließendem Treff der alleinstehenden Frauen. Flötenkurse für Erwachsene gibt Annette Becker nach Absprache.