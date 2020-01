Musikalische Schätze

Laut Kirchenlehre endet die Weihnachtszeit immer am ersten Sonntag nach dem Dreikönigstag, in diesem Jahr also am gestrigen Sonntag. Und diesen Schlussstrich zog Thomas Kleinhenz mit einem gleich zweimal aufgeführten Konzert in der St.-Felizitas-Kirche. „Christmas Blessing – freudenreicher Tag“ so lautete der Titel des Weihnachtskonzertes und das hatte es in sich. Unterteilt in zwei Abschnitte steigerte sich die Darbietung von Titel zu Titel.

Die Heilige Nacht war dem ersten Teil vorbehalten. Das Vocalensemble Crescendo, der Junge Chor und der Kirchenchor St. Felizitas trugen abwechselnd mehr oder weniger alte Titel wie „Birthday carol“ von David Willcocks oder „Night of silence“ von Daniel Kantor vor, wunderbar akzentuiert, unterstützt durch den Kantor und Dirigenten Kleinhenz am Klavier.

„Night of silence“

Einen Höhepunkt dieses ersten Teils bildete dann das Lied „Nun freut euch ihr Christen“, stimmgewaltig gemeinsam vorgetragen von allen drei Chören, dem Streichquartett, Gabriel Polarczyk an der Orgel, Sabine Kleinhenz mit ihrer Klarinette und dem gesamten Publikum.

Der zweite Teil des Konzertabends konnte dies jedoch noch toppen. Was im Programmheft zunächst ein wenig verwunderte, erfuhr nach der Pause durch die Moderation von Thomas Kleinhenz seine Erklärung. Ganze elf Mal bekam das Publikum nun den Titel „Dies ist der Tag von Gott gemacht“ zu hören, allesamt zurückgreifend auf das original Lüdinghauser Weihnachtslied. Alle drei Chöre, ebenso wie das Stever-Streichquartett, bestehend aus Ute Kloyer und Heike Schollmeyer (Violine), Dorothea Lindemann ( Viola) und Birgit Lorson (Violoncello) sowie die Solisten Katharina Speitel und Susanne Bodenstedt (beide Sopran) und Christoph Richter (Bariton) brachten die unterschiedlichsten Versionen zu Gehör.

Das Lüdinghauser Weihnachtslied

Kleinhenz hatte so manches musikalische Schätzchen aus längst vergessenen Quellen ausgegraben, so zum Beispiel eine Version von Joseph Werner, die im Jahre 1840 zuletzt in der Pfarrei St. Zeno Hafnerbach in Niederösterreich gespielt wurde. Auch erwähnenswert: die Fassung von Georg Rupert Stichaner aus dem Jahre 1870 aus dem Stadtarchiv Aichach. Hierzu existieren nicht einmal mehr offizielle Noten. Eine wahre Schatzkiste, die Kleinhenz da aufmachte und eine einmalige Darbietung durch sämtliche Akteure. Die Freude und Leidenschaft der Sänger konkurrierten mit deren Können und es war eine wirkliche Freude, ihnen zuzuhören. Mit „Oh du fröhliche“ durften dann noch einmal alle einschließlich des Publikums ihre Stimme erheben und danach gab es für die Besucher kein Halten mehr. Mit großer Begeisterung erreichten sie noch einige Zugaben, bevor sie sich dann auf den Heimweg machten.