Spielleute bei Wettbewerben erfolgreich

Musikalisch auf hohem Niveau gefordert war der Spielmannszug Klingendes Spiel im vergangenen Jahr, wie den Berichten auf der Mitgliederversammlung im Vereinsheim am Samstag zu entnehmen war. Und diese Aufgaben wurden mit jeweils dritten Plätzen bei der Deutschen Meisterschaft in Osnabrück und beim Landes-Orchester-Wettbewerb in Wuppertal erfüllt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Benedikt Lütke Volksbeck ließ Geschäftsführer Martin Hülk die Spielsaison mit den auswärtigen Auftritten und der Teilnahme an vielen Veranstaltungen im Dorf noch einmal Revue passieren. Geprägt von den großen Wettbewerben war auch der Ausbilderbericht von Mareike Hülk. Die Ausbilder wollen Anregungen aus dem Kreis der Spielleute aufnehmen, nicht nur auf konzertante Musik zu setzen, sondern die „Straßenmusik“ bei Schützenfesten oder Umzügen nicht zu vernachlässigen, hieß es.

Benedikt Lütke Volksbeck bleibt Vorsitzender

Auch Wahlen standen auf dem Programm des Abends. Benedikt Lütke Volksbeck als Vorsitzender, Daniel Gosmann als Stellvertreter, Martin Hülk als Geschäftsfüher, Ann-Kathrin Haverkamp als seine Stellvertreterin sowie die beiden Kassierer Franz-Josef Tintrup und Werner Niehues wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ergänzt wird der Vorstand durch Marius Hülk und Judith Kock als Jugendvertreter, Noah Kämper und Wiebke Meiring als Beisitzer, und Herbert Niehues und Mareike Hülk als Tambourmajor und musikalische Leiterin. Anke Niehues und Nicole Hiller prüfen die Kasse.

Beiträge leicht erhöht

Die erfolgreiche Jugendarbeit trägt erste Früchte, da aus der Jugendgruppe immer mehr in die Stammgruppe integriert werden und auch die starke Schülergruppe große Fortschritte macht. Ein Höhepunkt wird das eigene Konzert in der Aula der Realschule am 8. November sein. Dass der Nachwuchs nicht nur musikalisch, sondern auch durch viele Freizeitaktivitäten gefördert wird, betonte Marius Hülk im Bericht der Jugendvertreter. Aufgrund von Investitionen, wie die Renovierung eines Proberaumes, schloss der Kassenbericht von Franz-Josef Tintrup mit einem kleinen Minus ab. Trotzdem wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Mit großer Mehrheit beschloss die Versammlung eine moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Angenommen wurde auch das Budget für 2020. Neben den vielen Terminen im Dorf wurde auch über einige auswärtige Veranstaltungen abgestimmt, so über ein Probenwochenende für alle Musiker in der Jugendherberge am Alfsee, oder dem Schützenfest in Bork.

Zum Abschluss der harmonischen Versammlung waren auch die Partner der Spielleute zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen.