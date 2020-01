Strapaze für die Lachmuskeln

Es ist die „High Society“, die im Waldhotel „Zum wilden Gockel “ abgestiegen ist. Ja, „düftig viel Money“, das haben Gotthard und Auguste von Knötelmeier (gespielt von Dirk Schoppmann und Hedwig Deilmann), verdient „mit Dixies und Toilettenwagen“. Und einen Sohn, der Albatius heißt (Christian Krechtmann). Der „nicht alle Tassen im Schrank hat“ und – obwohl schon fast dreißig – immer noch am Rockzipfel der Mutter hängt. Alleine schon dessen Dusseligkeit hätte ausgereicht, um die Belastungsgrenze der Lachmuskeln des Publikums auszutesten. Doch die Spieler des Plattdeutschen Vereins und der Landjugend holten aus dem Schwank „Ne Mack‘ hätt jeder­een“ noch weit mehr heraus.

Einer, der noch „an dat Sandmänken gleiwt“

Wie sich Knötelmeier von seiner Gattin so manches Mal herunterputzen lassen muss, das wurde bei der Premiere am Samstagabend ebenso in fantastischer Weise in Szene gesetzt wie jene Turbulenzen, die durch Fälle von Wilderei (wo Lebewesen mit vier als auch solche mit zwei Beinen das Ziel sind) ausgelöst werden. Auch wenn der unberührte Sohnemann womöglich noch „an dat Sandmänken gleiwt“, so macht er hier plötzlich als ein „Lustmolch“ von sich reden. Hut ab vor dieser komödiantischen Glanzleistung.

Hotelbesitzer Ferdi Gockel (Jan-Bernd Edelbusch) steht das Wasser bis zum Hals. Die betuchten Knötelmeiers kommen da wie gerufen, sie könnten zum Retter in der Not werden. Und Gockels Tochter Heidi (Pia Lütke Brochtrup) kann die Partie ihres Lebens machen – indem sie Albatius heiratet. „Denk an dat viele Geld. Du kast di aals kaupen“, schwärmt ihre Mutter. Und beide würden sich ja auch ideal ergänzen: Was die Tochter im Kopf habe, „hett de Jung in´t Portmonnee“. Aber Heidi gibt sich widerspenstig und will sich mit „düssen geistig dünn besiedelten Hornossen“ nicht verkuppeln lassen. Eine ausgesprochen temperamentvolle Rolle – wie geschaffen für Pia Lütke Brochtrup.

„Dat siämte Wiältwunner“ entdeckt

Aber Albatius hat sich Hals über Kopf verliebt. Regelrecht „hin und weg“ war der. Nun wird es allerhöchste Zeit, dass das Muttersöhnchen von seinen Eltern endlich „upkläört wett, äer de Heidelinde metkrigt, wat he för´n Blindgänger is“. Einfach zu köstlich. Wenn Dummheit Gas geben könnte, müsste der selbst beim Bergauf-Fahren noch bremsen. Das Publikum kam aus dem Lachen nicht mehr heraus.

Und wenn es nicht dieser „Heiopei“ war, der das Zwerchfell strapazierte: Da gab es dann auch noch diesen Franz (Johannes Resing), der augenscheinlich „dat siämte Wiältwunner“ entdeckt hat. Oder sollte er vielleicht auch einfach nur „een an´ne Waffel“ haben? In diesem Stück ist alles möglich. Weiteres Beispiel gefällig? Da braucht man sich nur die eloquente Hotelköchin Berta (Mecky Hohenlöchter) anzusehen, deren Speisekarte „Whiskas Rindsragout met Kompott van riepe Piärdeäppel“ umfasst. Na dann guten Appetit.

Aufgwetakelt – „düsse Tussi uut Hambuorg“

Nicht weniger Aufsehen ruft das „bünt bemaolte Gesicht“ von „düsse Tussi uut Hambuorg“ hervor (Nicole Ahlers), die von anderen auch als „upgetakelte Kanaille“ bezeichnet wird. Ein nächtlicher „Pyjamaball“, sowie die „Windpocken“, von denen der finanziell aus dem letzten Loch pfeifende Hotelbesitzer zu allem Überfluss auch noch heimgesucht wird, setzen dem Klamauk auf der Bühne die Krone auf, ebenso wie der zu Hilfe eilende „Doktor Brinkmann“. Ein Extra-Kompliment steht wohl Dirk Schoppmann zu. Dessen Gestik, das war allererste Sahne. Und noch eins: Huckepack-tanzende Kühe, die kommen auch vor.