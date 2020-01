Thomas Evers im Amt bestätigt

Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr und Planungen für kommende Veranstaltungen standen bei der Generalversammlung des Schützenvereins Bechtrup am Samstagabend auf dem Hof Hüser-Schubert auch die turnusgemäßen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. „Ihr habt alles gegeben“, blickte der erste Vorsitzende Thomas Evers auf das Schützenfest der Bechtruper zurück und erklärte: „Das Fest hat unseren Zusammenhalt weiter gestärkt.“

Schriftführer Theo Schulze Uphoff berichtete die Schützenbrüder von den Veranstaltungen des vergangenen Jahres, wobei die Fotostrecke von Beisitzer Max Pröbsting immer wieder für Gelächter sorgte. So veranstalteten die Bechtruper ein Doppelkopfturnier, besuchten die Schützenfeste zahlreicher Nachbarvereine und ließen 2019 mit einem Winterfest ausklingen. Highlight des Rückblicks war selbstverständlich das eigene Schützenfest, bei dem sich Fabian Hülsbusch die Königswürde erkämpft hatte.

Nachdem Kassierer Daniel Krüskemper die Einnahmen und Ausgaben des Jahres erläutert hatte, attestierten ihm die Kassenprüfer Benedikt Kuhlmann und Dominik Klute eine ordnungsgemäße Kassenführung. Unter der Leitung von Oberst An­dreas Domhöver standen schließlich die Vorstandswahlen auf der Tagesordnung: Evers selbst und Herbert Hölper wurden in ihren Positionen als erster und zweiter Vorsitzender bestätigt, und auch Schriftführer Schulze Uphoff sowie Kassierer Krüskemper freuten sich über eine einstimmige Wiederwahl. Christian Schiefenhövel wird ebenfalls weiterhin als Beisitzer am Vorstandstisch sitzen: Von nun an aber gemeinsam mit Christoph Kuhlmann, der das Amt von Max Pröbsting übernommen hat. Als neuer Kassenprüfer an der Seite von Dominik Klute wurde Markus Sobbe gewählt.

Nach einer Verpflegungspause blickten die Bechtruper schließlich in die Zukunft: Hauptthema war zunächst die Änderung der Festfolge für das Schützenfest 2021, wobei vor allem die Datierungen des Kinderschützenfestes und der Generalprobe zur Diskussion stand, die nun eine Woche vor dem großen Schützenfestwochenende stattfinden sollen. Auf die Generalprobe am 12. Mai (Mittwoch) folgt daher das Kinderschützenfest am 15. Mai (Samstag), bevor das Fest mit dem Vogelschießen am 21. Mai (Freitag) beginnt.

In diesem Jahr planen die Bechtruper unter anderem erneut ein Doppelkopfturnier sowie ein Osterfeuer. Ebenso stehen eine Tagesfahrt zum Trainingsbergwerk Recklinghausen sowie ein gemeinsamer Ausmarsch, eine Radtour und Besuche bei den Nachbarvereinen auf dem Terminkalender.