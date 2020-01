Im Verlauf seiner Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Zur Mühle“ blickte der Singekreis „Glocke“ auf ein erfreuliches Jahr mit mehreren öffentlichen Auftritten zurück. Zu Beginn der Sitzung wurden Ingrid Beier und Josefa Post für ihre 25-jährige aktive Mitgliedschaft in dem gemischten Chor mit einer Urkunde und einem Blumenpräsent sowohl des Singekreises „Glocke“ als auch des Chorkreises NRW geehrt, heißt es in einer Pressemitteilung. Weiter wurden passive Chormitgliedschaften geehrt: Karl-Heinz Beier und Günther Post (25 Jahre), Helga Althaus (30 Jahre). Helga Austen, Elisabeth Berndstrotmann (jeweils 30 Jahre passiv) und Brunhilde Wagner (vier Jahre passiv) werden die Urkunden zu einem späteren Zeitpunkt übergeben.

Hans Wolfgang Schneider 25 Jahre Chorleiter

Nach den üblichen Regularien wie Statistik und Kassenbericht ließ der erste Vorsitzende Günther Sterz das vergangene Jahr Revue passieren. Als besondere Höhepunkte nannte er das Sommerkonzert mit Operettenmelodien unter der Beteiligung des Akkordeon-Orchesters Datastico und den Halbjahresausklang mit der Ehrung für Dr. Hans Wolfgang Schneider für 25 Jahre Chorleitertätigkeit.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer Ingeborg Schliebeck und Gustav Bölke, die der Kassiererin „hervorragende und fehlerfreie Arbeit“ bestätigten, und der Entlastung des Vorstandes erfolgten die anstehenden Neuwahlen. Dabei wurden Sterz und seine Stellvertreterin Ingrid Niermann ebenso wiedergewählt wie Schriftführerin Angelika Franken und Kassiererin Marity Thyroff. Keine Veränderungen gibt es zudem beiden Beisitzerinnen Karola Bergkeller, Renate Bücker, Karin Deinert, Waltraud Kersting und Uta Zenk.

Der im Amt bestätigte Chorleiter Dr. Hans Wolfgang Schneider ging auf das Programm für 2020 ein, wobei er das für den 7. Juni geplante Jahrhundert-Konzert anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Chorkreises Lünen-Lüdinghausen als besonderen Höhepunkt hervorhob. An diesem Konzert – aufgeteilt in Dekaden – wirken neben der „Glocke“ drei weitere Chöre mit, wodurch eine gesangliche Vielfalt gewährleistet werde.