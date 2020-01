Respektlos gegenüber Polizisten verhielt sich ein polizeibekannter 30-jähriger Autofahrer aus Steinfurt während einer Verkehrskontrolle am Montag (13. Januar). Die Beamten hielten den Mann gegen 14.40 Uhr auf der Straße „Hinterm Hagen“ an, weil er zu schnell unterwegs war. In einer 30er-Zone konnten die Polizisten ihn mit 44 Stundenkilometern messen. Während der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass die Rückleuchten des Autos schwarz lackiert sind. Dadurch erlosch die Betriebserlaubnis.

Der Steinfurter zeigte sich am Appell zum verkehrssicheren Verhalten nicht interessiert und verhielt sich uneinsichtig. Zudem duzte er die Beamten. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 90 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen, so die Polizeimeldung. Auch den Halter des Autos erwartet aufgrund der veränderten Rückleuchten ein Bußgeld. Auf ihn kommen 135 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister zu. Auf eine Anzeige wegen Beleidigung verzichten die Beamten hingegen.