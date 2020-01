Dies ist für die Kulturbühne Lüdinghausen ein besonderes Debüt: Zum ersten Mal zeigt sie eine Produktion, die komplett, vom Bühnenbild bis zum Kostüm, in feinster Schwarz-Weiß-Ästhetik gehalten ist. Aufgeführt wird die turbulente Verwechslungskomödie „Drei Männer im Schnee“ nach dem Buch von Erich Kästner am Donnerstag (16. Januar) in der Aula der Realschule, teilt die Stadt mit.

Die Handlung des Stücks: Millionär Tobler ( Markus Veith ) will die Menschen studieren und beteiligt sich unter dem Namen Schulze an einem Preisausschreiben seiner eigenen Firma. Er gewinnt den zweiten Preis, einen zehntägigen Aufenthalt im Grandhotel zu Bruckbeuren in den Alpen. Tobler tritt die Reise an, um zu erleben, wie die Menschen dort auf einen armen Schlucker reagieren.

Seine besorgte Tochter Hildegard (Marylin Pardo) bereitet das Hotel heimlich auf den Besuch des Millionärs vor. Dummerweise wird jedoch Dr. Fritz Hagedorn (Marius Mik), ein arbeitsloser Werbefachmann, der in dem Preisausschreiben den ersten Preis gewonnen hat, für den reichen Mann gehalten. Die Verwicklungen beginnen.