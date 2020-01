Unter dem Motto „Lebendige Gärten“ öffnen am ersten Juniwochenende erneut viele Leute ihre Pforten und laden zur Entdeckungsreise in ihre grünen Paradiese ein. Naturliebhaber haben dann wieder die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Anregungen zur Gestaltung zu holen, Pflanzentipps auszutauschen oder einfach inmitten der Idylle Ruhe und Entspannung zu finden und die Seele baumeln zu lassen.

Seit 2012 organisiert der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) den „Tag der Gärten und Parks“. Damit soll „die Gartenkultur, ob nun naturbelassen oder kunstvoll gestaltet, als ein wichtiger Bestandteil der Identität der Region in den Fokus rücken“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits in den vergangenen Jahren haben private Gartenbesitzer in Seppenrade und Lüdinghausen viele Besucher in ihren grünen Wohlfühl-Oasen empfangen und ihre Gartenschätze mit anderen geteilt.

Vielfalt präsentieren

Diesmal möchten der Heimatverein Seppenrade, die Stadt Lüdinghausen und Lüdinghausen Marketing die Aktion unterstützen und ausbauen. Die Organisatoren würden sich, so teilen sie mit, freuen, wenn viele Gartenbesitzer aus der Steverstadt und dem Rosendorf am 7. Juni (Sonntag) von 11 bis 18 Uhr einen Einblick in ihre grünen Oasen gewähren würden, so dass ein abwechslungsreicher Rundkurs entsteht. „Der Rosengarten und das Biologische Zentrum werden ebenfalls geöffnet sein und diesen Frühsommertag durch besondere Angebote bereichern“, verraten die Verantwortlichen schon jetzt. Ob romantisch verspielt, in wilder Blütenfülle oder streng geometrisch: Es gehe darum, die Vielfalt der Lüdinghauser und Seppenrader Gärten zu zeigen.