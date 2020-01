Zum Abschluss der aktuellen Kaminzimmerkonzert-Saison präsentiert Kaminwelt Neuer einen Wiederholungstäter. Am Samstag (18. Januar) gastiert Sebel in Lüdinghausen, der 2017 das allererste Konzert überhaupt in der Kaminwelt gespielt hat, dabei alle begeisterte und als Höhepunkt komplett unplugged am Lagerfeuer spielte, heißt es im Pressetext. Dieses Mal werde es ein echtes Kaminzimmerkonzert geben, bei dem der Musiker von Felix Heupel an der Orgel begleiten wird.

Kaminfeuer statt Lagerfeuer

Neben der eigenen Musik war und ist Sebel als Musiker in diversen Bands und bei vielen Künstlern als Studiomusiker zu Gast. Er produziert auch andere Künstler in seinem Studio in Recklinghausen. Als Multiinstrumentalist (Drums, Piano, Gitarre, Hammondorgel, Bass), Produzent und Songschreiber arbeitete er mit vielen namhaften Künstlern auf der Bühne und im Studio zusammen. Seit zehn Jahren spielt Sebel an der Seite von Deutschrocker Stoppok.

Von 2014 bis 2017 machte Sebel zusammen mit Udo- Lindenberg-Bassist Steffi Stephan die Reihe „Sebel+?=Montag“ im Jovel in Münster. Bei dieser Liveshow traten bekannte Künstler auf, deren Namen vorher nicht veröffentlicht wurde. Sebel interviewte die Stars auf der Bühne und spielte anschließend live mit ihnen zusammen. Prominente wie Otto Waalkes, Gunter Gabriel, Inga Rumpf, Micki Krause oder Julia Neigel gehörten zu Sebels Gästen.

Eintrittskarten zu dem musikalischen Erlebnis sind im Vorverkauf in der Kaminwelt Neuer zum Preis von zehn Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten sie zwölf Euro.