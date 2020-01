Wenn am Sonntag (19. Januar) um 11 Uhr im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen in Kooperation mit dem KAKTuS-Kulturforum die Ausstellung „Einst frohe Lande vergeh‘n im Brande“ eröffnet wird, sind auch wieder fünf junge Musiker aus der polnischen Partnerstadt Nysa (Neisse) dabei. Marta Kubów (Violine), Anna Urzędowska (Klavier), Agnieszka Zemlik, Karolina Krasoń (Flöte) und Dominik Zabłocki (Klavier) von der renommierten Witold-Lutosławski-Musikschule werden Proben ihres Könnens nicht nur während der Vernissage geben, sondern am Abend desselben Tages auch im Rahmen eines umfangreicheren von Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG) Lüdinghausen veranstalteten Konzerts, das um 18 Uhr im Kapitelsaal beginnt.

Anna Urzędowska, das 13-jährige Top-Talent aus Nysa

Die Deutsch-Polnische Gesellschaft, der eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Musikschulen der beiden seit mehr als 26 Jahren verbundenen Partnerstädte sehr am Herzen liegt, hat die Künstler eingeladen. Sie wollen die Besucher des Konzerts mit einem abwechslungsreichen Programm erfreuen: Werke von Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Henryk Wieniawski und Pablo de Sarasate und ein Jazz-Walzer von John Rutter werden ebenso zu hören sein wie zwei Stücke von Fryderyk (Frédéric) Chopin, die Etüde C-Dur und das Impromptu As-Dur op. 29, für die Anna Urzędowska, das 13-jährige Top-Talent aus Nysa, wieder kräftig in die Tasten des Förster-Flügels greifen wird.