Bei seinem zweiten Auftritt in der Kaminwelt Neuer nach 2017 erwartete Multiinstrumentalist Sebel ein sehr gut gefülltes Kaminzimmer. Die Erwartungen waren somit hoch und wurden alle erfüllt – und sogar überboten, heißt es in einer Pressemitteilung. So wurde musikalisch und textlich eine große Bandbreite präsentiert. Felix Heupel begleitete Sebel mit dem Piano. Gemeinsam ließen sie sowohl sehr ruhige, gefühlvolle Lieder mit Gänsehautgarantie als auch fetzige Stücke über das Rock’n’Roll-Leben erklingen.

Gesungene Geschichten

Schon in seinen Ansagen nahm Sebel die Zuhörer mit in seine Welt und erläuterte die Geschichten um seine Lieder. So schrieb er „Radiomann“, als der Moderator Roger Hunt in Rente ging. Der Song fand dann über die sozialen Medien den Weg bis zu Hunt. Und auf dessen 70. Geburtstag spielte Sebel das Stück als Überraschungsgast. Der Moderator habe vor Rührung geweint, erzählte Sebel. Umso aufmerksamer lauschte das Publikum anschließend dem einfühlsamen Lied.

Im nächsten Moment animierte Sebel das Publikum wiederum zum lautstarken Singen. Die Besucher ließen sich nicht zweimal bitten und trällerten zum Beispiel vom „Tag am Meer“. In seinem „Heimat“-Song, den er eigentlich über Wanne-Eickel geschrieben hatte, wurde zwischenzeitlich auch Lüdinghausen besungen. Nach über zwei Stunden und mehreren Zugaben verabschiedeten sich Sebel und Heupel und versprachen wiederzukommen.