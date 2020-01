Alle, die ihre Schule nach der zehnten Klasse verlassen, aber noch einen weiterführenden Abschluss machen möchten, sind zum Tag der offenen Tür am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg eingeladen. An beiden Standorten in Lüdinghausen und Dülmen können sich Interessierte am 1. Februar (Samstag) von 10.30 bis 13 Uhr informieren.

„Es wird umfassende Einblicke in die lebendige Praxis des Berufskollegs geben und man kann sich direkt in den Büros über das Anmeldeportal ‚Schüler-online‘ anmelden“, heißt es in einer Ankündigung. Besucher erhalten Informationen über die verschiedenen Bildungsgänge genauso wie über Praktika im In- und Ausland. Wer das Abitur, die Fachhochschulreife, den Mittleren Schulabschluss oder den Hauptschulabschluss machen möchte, kann sich darüber schlau machen, aber auch über die 23 Ausbildungsberufe, die am Kolleg beschult werden.

Außerdem gibt es Mitmachaktionen und Schüler erzählen von ihren Erfahrungen. Wie die der Höheren Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung, die zeigen, welche Inhalte das Fach Informationswirtschaft hat. Sie präsentieren sich in Lüdinghausen auch mit ihrer Schülerfirma. Im Fachbereich Gesundheit gibt es Einblicke in den Pflegeraum und -unterricht. In den Abiturbildungsgängen präsentieren die Leistungskurse ihre Arbeit. „Im Angebot sind auch Bildungsgänge im Bereich Gesundheit und Soziales, die direkt in den Beruf führen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Um 11 Uhr gibt es in Lüdinghausen eine Führung. Ein Klasse aus dem Bereich Ernährung bietet Fingerfood an. Darüber hinaus sorgen die Schüler der Jahrgangsstufe 13 für Verpflegung.