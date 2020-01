Wie heißt der dritte Band der „ Harry Potter “-Reihe? Was bedeutet die Beschriftung auf den Etiketten, die auf den Buchrücken kleben? Als erste von fünf Klassen ihres Jahrgangs ging die 5c der Sekundarschule gestern diesen und ähnlichen Fragen auf den Grund. Dazu absolvierten die 24 Mädchen und Jungen eine Rallye in der Stadtbücherei St. Felizitas.

Keine Hemmungen

Mit den Schul-Tablets und der App „Biparcours“ des Landes Nordrhein-Westfalen gingen sie auf Erkundungstour. Dabei fanden die Schüler nicht nur heraus, wie viele Medien zur Ausleihe bereitstehen, sondern auch, wie sie etwas an den PCs in der Bücherei recherchieren und lernten so spielerisch, sich zwischen den Regalen zurechtzufinden. „Um die Hemmschwelle der Kinder zu lösen, die Bücherei als Ausleih- und Aufenthaltsort anzunehmen, üben wir auch den Ausleih- und Rückgabeprozess an den Automaten“, erklärte Marina Weyring, Deutschlehrerin an der Sekundarschule und Organisatorin des Projektes.

Ausweise mitnehmen

Am Ende der Rallye wurden die erzielten Punkte gezählt und die Sieger der Klasse von Büchereileiter Peter Mählmann gekürt. Wer bislang noch keinen hatte, durfte einen Büchereiausweis mit nach Hause nehmen. Schüler, Lehrer und Bücherei-Team – alle waren begeistert von dem Projekt, das im Rahmen der Bildungspartnerschaft zwischen Bücherei und Sekundarschule stattfindet. Nach der 5c sind heute und morgen noch die übrigen vier Klassen des Jahrgangs an der Reihe.