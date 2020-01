Was eine mögliche Unterstützung eines der bislang zwei offiziell nominierten Bürgermeisterkandidaten Eckart Grundmann (Grüne) und Ansgar Mertens (CDU) betrifft, will die FDP an ihrem Prinzip festhalten: „Wir werden abwarten, bis alle Kandidaten endgültig feststehen. Dann werden wir sie einzeln zu Gesprächen zu uns einladen“, kündigt Gregor Schäfer, Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzender der FDP, gegenüber den WN an. Man wolle sich jeweils im persönlichen Gespräch ein Bild machen, bevor man eine Entscheidung treffe. „Grundmann kennen wir natürlich durch die langjährige Zusammenarbeit in der Kommunalpolitik“, so Schäfer. Trotzdem wolle man sich von ihm seine Pläne und Schwerpunkte als möglicher Bürgermeister darlegen lassen. Bei CDU-Kandidat Mertens stehe – neben der Programmatik – zudem auch seine Person selbst im Fokus. „Im Grunde kennen wir ihn ja kaum“, sagt Schäfer über den 42-jährigen, der seit zwei Jahren seinen Wohnsitz in der Steverstadt hat (die WN berichteten).

Bei der SPD ist man da schon einen Schritt weiter. „Beide Kandidaten haben sich bereits bei uns in der Fraktion vorgestellt“, informiert der Ortsvereinsvorsitzende Niko Gernitz auf Nachfrage der WN. Es habe aufseiten der Kandidaten ein durchaus reges Interesse an einem solchen Treffen gegeben, fügt Gernitz hinzu. Dabei habe man habe mit beiden auch inhaltliche Positionen diskutiert. „Trotzdem halten wir uns eine endgültige Entscheidung weiter offen.“ Im Rahmen ihres Neujahrsempfangs am kommenden Sonntag ( 26. Januar) will die SPD laut Gernitz aber zumindest bekanntgeben, ob man doch noch einen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken will.

„Alles Weitere werden wir erst im Frühjahr entscheiden. Und da gibt es für uns ja noch eine dritte mögliche Variante“, spielt der Vorsitzende auf das Szenario an, sich neutral zu verhalten und weder Grundmann noch Mertens zu unterstützen