Nachdem mehrere Wochen lang die konventionell wirtschaftenden Landwirte mit ihren Treckerkonvois ihre Sicht der Landwirtschaftspolitik zum Ausdruck gebracht hatten, waren jetzt die alternativ wirtschaftenden Landwirte und die Umweltschutzverbände in Berlin auf der Straße. Zu ihnen gesellten sich tausende nicht organisierte Menschen, die sich ebenfalls für eine Agrarwende einsetzen wollten. Traditionell nahmen auch Vertreter des BUND aus dem Kreis Coesfeld an dieser Demonstration teil, der in einem Pressetext darüber berichtet. „Unter dem Motto ‚Wir haben es satt‘ demonstrierten sie friedlich, mit viel Witz, aber trotzdem mit großem Nachdruck für eine tiergerechte, nachhaltige und zukunftsorientierte Landwirtschaftspolitik“, heißt es in dem Bericht.

Wie Bernd Brüning von der BUND-Ortsgruppe Lüdinghausen mitteilt, zeige sich durch die beiden Demonstrationen, dass sich Landwirte und große Teile der Bevölkerung in den Zielen einer Agrarwende nahe seien, in den politischen und landwirtschaftlichen Maßnahmen im Einzelnen ein Konsens aber noch errungen werden müsse. Den Beitrag der Landwirtschaft zu Tier-, Wasser-, Boden- und Klimaschutz sowie zur nachhaltigen Sicherung einer gesunden Ernährung seien die Landwirte zu leisten gewillt. Sie bräuchten aber zur Sicherung ihrer Existenz eine zuverlässliche politische und wirtschaftliche Perspektive.

„Auf der anderen Seite äußern viele Konsumenten ihre Bereitschaft, einen höheren finanziellen Beitrag für landwirtschaftliche Produkte und Umweltleistungen zu bezahlen, tun sich aber sehr schwer, das auch umzusetzen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Lösung sehe der BUND in den Händen der staatlichen und europäischen Politik. Sie müsse die Rahmenbedingungen schaffen, sie müsse klare Ziele formulieren und Ergebnisse belohnen. Sie müsse Standards für die deutsche Agrarpolitik setzen, aber auch für internationale Vereinbarungen, besonders auf EU-Ebene. Sie müsse wissenschaftlich und ökonomisch begründete Maßnahmen mit der Gefühlslage der Menschen vereinen. Das ganze Paket müsse auch noch den Menschen vermittelbar sein, ohne dass es zu gegenseitigen Vorwürfen komme. „Das ist eine sehr anspruchsvolle politische Leistung“, schreibt der BUND in seinem Pressetext abschließend. „Wenn sie gelingt, könnte es eine echte Agrarwende werden.“