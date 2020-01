Begonnen hat wohl alles im Wohnzimmer von Bernhard Möllmann, dem Lüdinghauser CDU-Stadtverbandsvorsitzenden. So zumindest vermittelte es Ansgar Mertens denn CDU-Mitgliedern, die ihn am Mittwochabend mit einem einstimmigen Votum zum Kandidaten für die Wahl des Bürgermeisters am 13. September kürten. Damals – kurz nach dem Umzug der Familie von Lippstadt in die Steverstadt – habe wohl niemand vermuten können, dass dies „der Anfang eines gemeinsamen Weges sein würde“, der letztlich zur Nominierung als Nachfolger von Richard Borgmann führen würde.

Kurz vor Weihnachten hatten CDU-Vorstand und eine sechsköpfige Findungskommission den 42-Jährigen bereits als Kandidaten präsentiert ( WN berichteten). Jetzt machten die Mitglieder des Stadtverbands die sprichwörtlichen Nägel mit Köpfen und wählten den Diplomverwaltungswirt und Polizeihauptkommissar einstimmig als CDU-Anwärter auf das Amt als Stadtoberhaupt.

„ Was Richard Borgmann für und in Lüdinghausen bewegt hat, sucht seinesgleichen. Was Richard Borgmann für und in Lüdinghausen bewegt hat, sucht seinesgleichen. “ Ansgar Merten

In einer kämpferischen Rede stellte sich Mertens, der seit zwei Jahren mit seiner Familie in der Bauerschaft Aldenhövel auf dem Hof der Schwiegereltern lebt, den heimischen Christdemokraten vor. So wolle er in den kommenden Monaten mit einem „Zehn-Punkte-Bürgermeisterplan“ um Zustimmung in der Bevölkerung, aber auch der Politik werben. Er werde mit einem „nachvollziehbaren und transparenten Angebot“ antreten, versprach er.

Sein Selbstverständnis als Stadtoberhaupt fasste er in drei Tätigkeitsfeldern zusammen: Politikgestalter als Vorsitzender des Rates, Leiter der Verwaltung sowie Repräsentant der Stadt in engem Kontakt zu den Menschen. Zu den wichtigen Aufgen, die er angehen will, zählt etwa die Frage der Mobilität. Da schwebt ihm ein „ganzheitliches Mobilitätskonzept“ vor, das etwa eine Park-&-Ride-Lösung vorsieht, bei der Besucher per Leih-Leeze, Bus oder zu Fuß die Innenstadt erreichen – mit genügend Parkraum am Stadtrand. Seine Devise dazu lautet: „So viel Auto wie nötig, so wenig wie möglich.“

„ Wenn ich Lüdinghausen sage, meine ich auch immer Seppenrade. Wenn ich Lüdinghausen sage, meine ich auch immer Seppenrade. “ Ansgar Mertens

Zugleich brach er eine Lanze für die Landwirte. Die würden – zu Unrecht – an den Pranger gestellt: „Sie seien „keine Tierquäler, Umweltverschmutzer und klimapolitischen Panzerfahrer“. Gerne lade er Kritiker auf Höfe in der Umgebung ein. Außerdem regte er ein „Lüdinghauser Klimabündnis“ an, auch dabei müsste die „beste Idee nicht zwangsläufig aus dem Rathaus oder der Politik“ kommen.

Seine Aufgabe als Bürgermeister sieht Mertens als die eines „Brückenbauers“, der unterschiedliche Meinungen in der Politik zu verbinden versuche. Bürgernähe will er durch ein „Rollendes Rathaus“ erreichen, unterstrich er die Servicefunktion der Verwaltung. Um Unterstützung für seine Anliegen will der Kandidat in den kommenden Monaten nicht allein bei den Menschen in der Stadt werben, sondern auch bei den anderen Parteien – „vor allem SPD und FDP“, erklärte er.