Er ist Polizist aus Leidenschaft: Hauptkommissar Volker Ruppel . Der 58-Jährige arbeitet seit Anfang September 2019 als Bezirksbeamter in Lüdinghausen. Gestern ist er im Rathaus offiziell vorgestellt worden. „Ich freue mich auf den Job“, sagte der Nordkirchener, der in Lünen geboren und aufgewachsen ist. Seit 1990 lebt er mit seiner Familie im Kreis Coesfeld. Ihm sei es stets eine Herzensangelegenheit, einen regen Austausch mit den städtischen Verantwortlichen einerseits und den Bürgern andererseits zu pflegen. „Ich bin jederzeit ansprechbar“, appellierte Ruppel an die Steverstädter, mit ihm das Gespräch zu suchen.

Seinen Beruf habe er „von der Pike auf gelernt“, erzählt der Ordnungshüter. Nachdem er 1981 seine dreijährige Ausbildung erfolgreich absolviert hatte, habe er „viele Dienststellen durchlaufen“. Unter anderem war Ruppel in Lünen und Castrop-Rauxel im Einsatz. Seit 2008 sorgt er im Kreis Coesfeld für Recht und Ordnung, zuletzt war er beim Wach- und Wechseldienst in Dülmen eingesetzt. Nun zählt Ruppel zu den insgesamt 23 Bezirksbeamten des Kreises. Gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Jürgen Lüling erledigt er die Aufgaben, die dieser Posten mit sich bringt, in Lüdinghausen.

Die Euphorie für seinen Beruf hat Ruppel an seinen Nachwuchs weitergegeben: Zwei seiner vier Kinder arbeiten mittlerweile ebenfalls als Polizisten. Das bedeute durchaus Verwechslungspotenzial, plauderte der stolze Vater grinsend aus dem Nähkästchen. Beispielsweise habe einmal ein Kollege bei der IT-basierten Übergabe während des Schichtwechsels den „falschen Ruppel“ im System erwischt – und den Bericht an einen seiner Söhne geschickt.

Sowohl Lüdinghausens Bürgermeister Richard Borgmann als auch Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr betonten mehrfach, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Polizei sei. In Lüdinghausen laufe der Austausch „hervorragend“, stellte der Rathaus-Chef klar. „Kurze Wege, kurzer Draht“ – das sei die Devise.

Das begrüßte Schulze Pellengahr ausdrücklich. Er machte derweil deutlich, dass die 23 Bezirksbeamten aus dem Kreis gleichzeitig das Gesicht und das Ohr der Polizeiwachen seien.