Die Polizei in Lüdinghausen sucht einen jungen Mountainbikefahrer, der am Freitagmorgen (24. Januar) in einen Unfall auf der Seppenrader Straße verwickelt war. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Mountainbikefahrer gegen 7.50 Uhr aus Richtung „Hinterm Hagen“ und überfuhr die Steverstraße bei Rot zeigender Ampel in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 45-jährigen Autofahrers aus Lüdinghausen, der die Seppenrader Straße aus Richtung des Rosendorfs kommend befuhr. Der 45-Jährige wollte bei Grün nach links auf die Steverstraße in Richtung Mühlenstraße einbiegen. Dabei tauchte unerwartet der Mountainbikefahrer auf. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Lüdinghauser. Eine 17-jährige Rollerfahrerin aus Lüdinghausen fuhr auf dessen Auto auf. Sie stürzte und verletze sich leicht, teilt die Polizei mit.

Rollerfahrerin verletzt

Der Mountainbikefahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um ein Kind im Alter von acht bis zwölf Jahren handeln. Das Geschlecht ist nicht bekannt. Es soll schlank sein und lange, glatte Haare sowie eine dunkle Mütze, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose sowie einen Rucksack getragen haben. Das Mountainbike soll dunkelfarben gewesen sein.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet den Mountainbikefahrer und weitere Zeugen, sich unter ✆ 0 25 91/ 79 30 zu melden.