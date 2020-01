Die inhaltliche Weiterentwicklung in der Lüdinghauser Innenstadt sowie im Seppenrader Dorfkern kann und soll auch nach dem Ende des Büros „Stadt und Handel“ in Sachen Quartiersmanagement im Herbst vergangenen Jahres nicht aufhören. Darin sind sich Verwaltung und Politik einig. Und so wurde am Donnerstagabend im Haupt- und Finanzausschuss lediglich mit einer FDP-Gegenstimme das Angebot von Lüdinghausen Marketing angenommen, sich künftig dieser neuen Aufgabe zu stellen.

Ansprechpartner

Das Konzept dieses „Kümmerers“ für die Innenstadt hatte zuvor Stefan Wiemann , der Geschäftsführer von LH-Marketing, den Politikern präsentiert. Dieser solle Ansprechpartner nicht nur für Gewerbetreibende und Existenzgründer, sondern auch für Anwohner sein. Zudem betonte er, dass der Bedarf einer solchen Position in der Kaufmannschaft gesehen werde. Das hätten verschiedene Gespräche ergeben.

Michael Spiekermann-Blankertz begrüßte das Angebot ausdrücklich. Es sei sinnvoll, die Arbeit von „Stadt und Handel“ weiterzuführen. Dafür sei LH-Marketing bestens geeignet. Und ein weiterer Vorteil: „So werden Kapazitäten für den städtischen Wirts­chaftsförderer frei.“

Halbe Stelle

Die Stadt wird in die Position des neuen Quartiersmanagers – im Budget eine halbe Stelle – jährlich 40 000 Euro investieren. In diesem Jahr ist es nur die Hälfte – denn die Stelle soll erst zum 1. Juli besetzt werden. Das sei „gut angelegtes Geld“, befand auch Eckart Grundmann (Grüne).