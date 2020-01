Aufzüge sind eine tolle Erfindung – insbesondere für Menschen mit körperlichem Handicap, die in vielen Fällen sonst nicht die Etagen wechseln könnten. Allerdings muss die Technik dafür auch funktionieren. Der Lift im „Forum Lüdinghausen“ am Marktplatz steht seit Oktober still. Ein Ärgernis für alle, die ihr Auto regelmäßig in der Tiefgarage des Gebäudes parken – oder besser: geparkt haben, sind doch einige Leute auf einen Lift zwingend angewiesen.

Warum sich der Aufzug seit zig Monaten nicht bewegt? „Es gibt Lieferschwierigkeiten. Eine neue Steuerung fehlt“, erklärt Elke Schu von der Verwaltung der Sissi Wersing GmbH und Co KG. Das Unternehmen mit Sitz in Rain am Lech in der Nähe von Augsburg akquiriert und verwaltet Gebäude in ganz Deutschland. Mitte 2019 hat das Team das „Forum Lüdinghausen“ gekauft. Schon zu dem Zeitpunkt habe es Probleme mit dem Aufzug gegeben, berichtet Schu. „Wir haben damals sofort eine Firma mit der Sanierung und Modernisierung beauftragt.“ Doch ehe die Experten damit beginnen konnten, ist der Lift komplett ausgefallen. Eine neue Steuerung muss seitdem her. Und darauf warten nun sowohl der Gebäudeeigentümer als auch die Handwerksspezialisten, die den Aufzug wieder flott machen sollen. „Da sind uns allen leider die Hände gebunden“, bedauert Schu.

Laut ihr machen Schilder an sämtlichen Eingängen und -fahrten darauf aufmerksam, dass der Lift defekt ist – damit niemand ins Parkhaus fahre, der zwingend auf einen Aufzug angewiesen ist. Am gestrigen Freitag allerdings fehlte ein solcher Hinweis an der Rampe, über die Autofahrer nach unten gelangen. Lediglich an der Zugangstür zur Münsterstraße hin und an der Aufzugstür war ein solcher Zettel zu entdecken.

Dennoch: Dem Eigentümer des Gebäudes gehen garantiert Gebühren verloren, weil weniger Leute ihren Wagen in der Tiergarage abstellen. „Es ist ärgerlich für alle Seiten“, macht die Mitarbeiterin der Sissi Wersing GmbH und Co KG deutlich. Umso besser, dass der Missstand bald behoben werden kann. Denn, wie Schu erzählt, soll das heiß ersehnte Steuerungsteil Ende Januar endlich eintreffen – „und dann wird es prompt eingebaut“. Damit der Aufzug wieder seiner angestammten Aufgabe nachkommen kann . . .