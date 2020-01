Ein Urgestein geht in Ruhestand

Sein Chef – Direktor Michael Dahmen – bezeichnet ihn als „ein Urgestein der Schule“. Und liegt mit dieser Einschätzung völlig richtig. Ulrich Schweers unterrichtet seit dem 1. April 1981 am Gymnasium Canisianum Mathematik und Informatik. Im Jahr 1992 wurde er zudem zum stellvertretenden Schulleiter berufen. Doch Ende der Woche ist Schluss. Wenn die Schüler am Freitag (31. Januar) ihre Halbjahreszeugnisse in Empfang nehmen, packt der 64-Jährige zum letzten Mal seine sieben Sachen und verlässt das Cani – endgültig. Er geht in den Ruhestand.

„ Lehrer in Lüdinghausen zu sein, war eine schöne Zeit. Lehrer in Lüdinghausen zu sein, war eine schöne Zeit. “ Ulrich Schweers

Seinen Dienst in Lüdinghausen habe er noch als Referendar angetreten, erinnert sich Schweers, der damals am Hittorf-Gymnasium in Münster seine ersten Erfahrungen als Lehrer sammelte. „Ich wurde ausgeliehen“, sagt der gebürtige Bottroper, der auch in Münster studiert hat. zum Lehrerberuf sei er eher zufällig gekommen: Schon immer naturwissenschaftlich inter­essiert habe er an sich Biochemie studieren wollen. „Aber da gab es nur 40 Studienplätze in ganz Deutschland. Das war illusorisch“, berichtet er. Und so habe er sich schließlich über die damals gerade gestartete Zen­tralstelle für die Studienplatzvergabe (ZVS) um einen Platz in Mathematik beworben.

Und das habe geklappt, dafür durfte er sogar frühzeitig seinen Wehrdienst beenden. Im Schnelldurchgang – nach acht Semestern – begann seine Schullaufbahn. Eine Berufswahl, die Schweers nie bereut hat, wie er betont: „Lehrer in Lüdinghausen zu sein, war eine schöne Zeit.“ Das Umfeld mit Kollegen, Schülern und Eltern habe es ihm leicht gemacht. Denn auch das ist eine Erfahrung seiner fast vier Jahrzehnte als Pädagoge: „Viele Probleme andernorts kommen in Lüdinghausen nicht an.“

Mit seinem Fach habe er nie gehadert – im Gegensatz zu oft gehörten Vorurteilen: „Mathematik ist so vielfältig. Man kann es schaffen.“ Aber die klischeehaft geäußerten Vorurteile hielten sich bis heute, bedauert Schweers. Da sei es schwer, Überzeugungsarbeit zu leisten. Besonders wenn etwa in Talkshows Leute amüsiert über ihre Matheschwäche witzelten. „Niemand würde dort erzählen, dass er nicht lesen oder schreiben kann“, sagt der begeisterte Mathematiker mit einem resignierten Achselzucken.

Aber natürlich gehöre viel mehr als Fachwissen dazu, ein guter Lehrer zu ein. Es gelte, die Schüler ernst zu nehmen, ihr Interesse zu wecken, sich in sie hineindenken zu können. Noch heute bekomme er Rückmeldungen von ehemaligen Cani-Schülern, die Mathematik studieren oder studiert haben, freut er sich.

„ Niemand würde dort erzählen, dass er nicht lesen oder schreiben kann. Niemand würde dort erzählen, dass er nicht lesen oder schreiben kann. “ Ulrich Schweers

Sein zweites Fach – die Informatik – ist zu einem besonderen Steckenpferd geworden. „Meinen ersten Computer habe ich schon in der Referendarzeit gehabt“, erzählt Schweers. Und schon damals habe er das in seinen Unterricht einfließen lassen. Ebenfalls damals hat er ein erstes Stundenplan-Programm geschrieben. Was ihn später geradezu dafür prädestinierte, auch am Cani für diesen zuständig zu sein. Früher, so beschreibt er, hätten die Papierformate einen Umfang von fünf mal zwei Metern gehabt. Für Schweers längst der sprichwörtliche Schnee von gestern. Seine Programme sind bis heute vielfach gefragte Hilfsmittel, dem Unterricht und der Personalplanung Struktur zu geben. Damit werde er sich auch im Ruhestand weiter beschäftigen.

Überhaupt habe er keine Bedenken, was diese Zeit angehe. „Ich habe mich bei anderen Pensionären erkundigt. In den ersten sechs Wochen kommt es einem vor wie Sommerferien“, sagt der Nottulner mit einem Schmunzeln. Aber auch danach werde er nicht unter Langeweile leiden. Der ehemalige Marathonläufer will in jedem Fall etwas für die Gesundheit tun. Auch Reisen stehen für ihn und seine Frau auf dem Programm. Die ganze Familie – inklusiver der drei erwachsenen Söhne samt Anhang – plant eine Tour nach Norwegen – so etwa wie ein Sehnsuchtsziel für den 64-Jährigen. Aber auch der Mittelmeerraum sind als Erkundungsregion ins Auge gefasst.