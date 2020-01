Einsatzzahl gesunken

Von einem ruhigen Jahr für den Löschzug Seppenrade konnte Löschzugführer Frank Becker auf der Mitgliederversammlung im Heimathaus am Freitagabend berichten. Insgesamt 56 Mal wurde die Feuerwehr zu Brandeinsätzen,Technischen Hilfen und Verkehrsunfällen gerufen, im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 16 Einsätzen. Die Einsatzzeit aller Mitglieder betrug dabei 844 Stunden.

„Zum Glück hatten wir im letzten Jahr keine Sturmschäden zu vermelden“, sagte Becker, der aber beim Rückblick auf über 40 Sondereinsätze neben den Dienstabenden hinwies. Diese reichten von Feuerwachen bis hin zu Besichtigungen der Polizeischule in Bork, der Berufsfeuerwehr Dortmund oder Sitzungen verschiedener Arbeitskreise. Seinen letzten Kassenbericht trug Paul Stimberg vor, der in die Ehrenabteilung wechselt. 26 Jahre hatte er die Kasse des Löschzuges geführt. Mit einem Geschenk wurden er und sein Stellvertreter Norbert Nottenkämper verabschiedet.

Von einem spannenden Jahr, mit Besichtigungen der Leitstelle Coesfeld, des THW, dem Gewinn des Kreiswanderpokals oder dem Pfingstzeltlager in Dülmen, sprach Tom Hausner. Besonders habe sich der Nachwuchs über das neue Fahrzeug gefreut. Zu 25 Dienstabenden und Sonderdiensten traf sich die Ehrenabteilung, wie dem Bericht von Werner Stegt zu entnehmen war. Auch nach dem aktiven Dienst seien alle noch stark interessiert, was im Löschzug passiert. Bei den Vorstandwahlen wurde Frank Becker als Vorsitzender im Amt bestätigt. Michael Becker wurde für Paul Stimberg zum zweiten Vorsitzenden und Robert Schauer zum neuen Kassierer gewählt. Aus beruflichen und zeitlichen Gründen zog sich Stefan Badelt vom Amt des Gerätewartes zurück, da diese umfangreiche Arbeit ehrenamtlich sehr viel Zeit in Anspruch nehme. Seine Aufgabe übernimmt Frank Becker, der bei der Stadt angestellt ist.

Da die 2007 erbaute Wache für damals 40 Wehrleute erbaut wurde, mittlerweile aber über 50 Aktive im Löschzug tätig sind, ist die Spitze der Feuerwehr bezüglich der Erweiterung mit der Verwaltung in Kontakt getreten. „Wir können nur Vorschläge machen, Rat und Verwaltung entscheiden dann. Es gibt keinen besseren Standort im Dorf“, betonte Wehrführer Günter Weide , der sich bei seinen Kameraden, deren Familien und Betrieben bedankte, die den Dienst in Feuerwehr ermöglichten. Auch die Ehrenabteilung und Jugendfeuerwehr schloss in seinem Dank ein. „Leider sind 2019 die Großübungen bei Maggi und Euroalkohol ausgefallen. Ich bin guter Hoffnung, dass der Umbau der Lüdinghauser Wache in diesem Jahr fertig wird. Am 30. August wollen wir dort zu einem ,Tag der offenen Tür’ einladen“, so Weide, der ebenfalls betonte, dass viele Kameraden nicht noch mehr Freizeit für die Feuerwehr opfern können, da sie durch Einsätze, Dienstabende und Sonderdienste genug Zeit dafür verbringen.

Nach der Ehrung vieler Kameraden, die sich in verschiedenen Lehrgängen weitergebildet oder erfolgreich am Leistungsnachweis teilgenommen hatten, gab Frank Becker Termine für das neue Jahr bekannt.