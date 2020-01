Hungrig trat keiner der über 60 Gäste, die der Einladung zum Bigosessen der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG) im Don-Bosco-Haus am Freitag gefolgt waren, den Heimweg an. Gleich acht verschiedene Variationen des polnischen Nationalgerichts, darunter auch eine vegetarische, hatten die Köchinnen und Köche vorbereitet und den Gästen serviert.

In seiner Begrüßung hatte Karl-Heinz Kocar, Vorsitzender der DPG, aus dem Buch „Viva Polonia“ von Steffen Möller, der sich als „Deutscher Gastarbeiter in Polen“ bezeichnet und zu den bekanntesten Deutschen im Nachbarland zählt, eine kurze Geschichte über die sprichwörtliche Gastfreundschaft der Polen vorgetragen. „Jetzt kommt das Beste, was das Haus zu bieten hat“, eröffnete Kocar anschließend die Verköstigung der leckeren Speisen. Da durfte auch ein Wodka nicht fehlen.

Pfarrer Günther Grote zeigte anschließend noch einige Fotos von der Wallfahrt im vergangenen September nach Nysa, an der auch viele Motorradfahrer aus der Steverstadt teilgenommen hatten. Mit dem Singen deutscher und polnischer Lieder ging ein geselliger und unterhaltsamer Abend zu Ende.

Zuvor hatte Kocar für den Besuch der Ausstellung auf Burg Lüdinghausen, Nichtmitglieder zu einem Beitritt zur DPG und für die einwöchige DPG-Fahrt vom 20. bis 26. April nach Kattowitz und Warschau geworben, da hier noch einige Plätze frei sind.