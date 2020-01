Kein eigener Bürgermeisterkandidat

„Ein ganz besonderes Jahr steht an“, verkündete der Ortsvereinsvorsitzende Niko Gernitz beim SPD-Neujahrsempfang am Sonntag im Bauhaus angesichts der Kommunalwahl im September. Eine Entscheidung steht nun fest: Die SPD wird keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellen.

„ Wir warten nicht mehr auf die CDU, wir wissen seit sechs Jahren, was gut für Lüdinghausen ist. Wir warten nicht mehr auf die CDU, wir wissen seit sechs Jahren, was gut für Lüdinghausen ist. “ Niko Gernitz

In einer Erklärung, die Gernitz verlas, heißt es: „Trotz der offenen und aufrichtigen Initiative der SPD ist es nicht gelungen, mit den Grünen einen gemeinsamen Weg zu gehen.“ Es habe zwar geeignete Kandidaten in Reihen der SPD gegeben, in allen Fällen hätten aber familiäre oder berufliche Aspekte dagegen überwogen. „Eine solche Kandidatur kostet Kraft und muss auch von der Kandidatin oder dem Kandidaten wirklich gewünscht sein“, so Gernitz weiter. Dennoch könne die SPD ein zukunftsweisendes Angebot mit dem weiblichsten und jüngsten Team, das wir jemals aufgestellt haben“ machen.

Der Ortsvereinsvorsitzende zeigte sich bereits angriffslustig: Das Wahlziel der Lüdinghauser Sozialdemokraten sind „23,4 Prozent (Ergebnis von 2014) plus x“. Gernitz erklärte, die CDU habe unter anderem beim Thema Wohnungsbau in den letzten sechs Jahren nicht geliefert und gab vor: „Wir warten nicht mehr auf die CDU, wir wissen seit sechs Jahren, was gut für Lüdinghausen ist.“ Auch die Grünen griff Gernitz an. „Sie könnten „vor Kraft kaum laufen“. Die SPD setze sich für Inhalte ein.

Wichtige Themen sind zudem der öffentliche Personennahverkehr, Bildung und Nachhaltigkeit. Fraktionschef Michael Spiekermann-Blankertz stellte fest: „Bezahlbaren Wohnraum in Lüdinghausen gibt es nicht mehr.“ Es müsse vor allem Wohnraum für Angestellte und junge Familien geschaffen werden.

„ Wir alle halten die Gemeinschaft zusammen, nicht große Unternehmen. Wir alle halten die Gemeinschaft zusammen, nicht große Unternehmen. “ André Stinka

Landtagsmitglied André Stinka betonte grundsätzlich: „Wir alle halten die Gemeinschaft zusammen, nicht große Unternehmen.“ Die Kommunalwahl habe in diesem Jahr eine besondere Bedeutung, weil die Demokratie vor einer Bewährungsprobe stehe. „Wir müssen dem entgegentreten“, meinte er mit Blick auf die „polarisierende“ Politik der AfD. Weil sich von den 60 neu benannten Talentschulen in NRW keine im Kreis Coesfeld befindet, meinte er: „Diese Rosinenpickerei geht nicht.“

Der designierte Landratskandidat Hermann-Josef Vogt forderte die Genossen angesichts einer auseinanderdriftenden Gesellschaft auf: „Setzt euch für gesellschaftlichen Ausgleich ein!“ Die SPD sei die Partei der Solidarität. Die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr dürften im Kreis auf keinen Fall steigen. Für die Wahlkreisdelegiertenkonferenz, bei der über den Landratskandidaten, die Kreistagsliste und die Besetzung der Wahlbezirke abgestimmt wird, nominierten die Mitglieder Renate Gernitz, Anna Nettlenbusch, Merlin Mönnich und Michael Spiekermann-Blankertz. Für ihre Zeit als SPD-Mitglied wurden Christel Albers (50 Jahre), Klaus-Dieter Corts (40 Jahre) und Niko Gernitz (zehn Jahre) geehrt.