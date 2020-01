„Ich bin beeindruckt von dem, was am Hüwel getan wird. Sie bringen sich ins Leben der Stadt ein“, lobte Bürgermeister Richard Borgmann das Engagement der Hüwelgemeinschaft. Zusammen mit den beiden Kandidaten für seine Nachfolge, Ansgar Mertens ( CDU ) und Eckart Grundmann (Grüne) stellten sich auch die Ratsvertreter Susanne Wischnewski (UWG), Gregor Schäfer ( FDP ) und Heinrich Horstmann (CDU) den Fragen der Hüwelaner im Rahmen der Mitgliederversammlung im „Haus Sträter“. Für Mertens und Grundmann war es der erste Besuch am Hüwel. Beide wollten sich vergewissern, „ob das Herz von Lüdinghausen und Seppenrade wirklich am Hüwel schlägt“, und boten an, immer ein offenes Ohr für Probleme und Anregungen zu haben.

Borgmann erläuterte, was es für die Stadt bedeute, nun über 25.000 Einwohner zu haben. „Wir können nun viele Aufgaben des Kreises, zum Beispiel bei der Baugenehmigung, übernehmen. Es gibt riesige Anfragen nach neuen Wohngebieten“, so der Bürgermeister, der betonte, dass das Pilgringelände einen neuen Eigentümer hat, mit dem schon erste Gespräche zur Nutzung geführt worden seien.

Probleme für die Radfahrer im Kreuzungsbereich der Straßen Am Hüwel und Große Busch, oder die geplanten Bauvorhaben am St.-Monika-Kindergarten und in der Nähe von „Haus Sträter“ waren weitere Themen. „Um allen Gerüchten entgegenzutreten, es ist noch kein Grundstück am Kindergarten vergeben worden. Es wird ein ganz normales Vergabeverfahren geben“, sagte Borgmann, dem Thomas Krebber, der Hüwel-Vorsitzende, für die gute Zusammenarbeit dankte.