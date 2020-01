„Nicht auf die Schreihälse hören“

„Wenn jetzt nichts vonseiten der Landwirtschaft getan wird, wird es noch schlimmer. Was wir tun, ist wichtig für die kommende Generation“, mahnte Michael Muhle , Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbands, zur Eröffnung der Winterversammlung auf dem Hof Vormann am Montagabend. Neben Bürgermeister Richard Borgmann, den beiden Kandidaten für dessen Nachfolge – Ansgar Mertens ( CDU ) und Eckart Grundmann (Grüne –, Vertretern der Kammer und des Verbandes, hieß Muhle viele Berufskollegen willkommen.

Zunächst warf Benedikt Hölper einen Rückblick auf die Aktivitäten des LOV im vergangenen Jahr, bevor Muhle dann zu aktuellen Themen Stellung bezog. „Es sind viele falsche Infos zu den Nitratmessstellen in Umlauf. Wir haben Wasserproben entnehmen lassen, die alle unter den gesetzlichen Höchstwerten lagen. Zu den Wasserrahmenrichtlinien wird es demnächst einen ,Runden Tisch’ geben. Die Demonstrationen mit Treckern haben Schwung in die Diskussion mit der Landwirtschaft gebracht. Dazu haben wir auch Kontakt mit Politikern im Land und Bund aufgenommen“, erklärte er. zudem verwies er auf die Aktionen mit den grünen Kreuzen, „Landwirt schafft Leben“ oder „Land schafft Verbindung“.

Ortslandwirt Antonius Vormann dankte dem Bürgermeister für das, was er für die Landwirtschaft in den vergangenen 27 Jahren getan habe. „Er war immer für uns erreichbar“, so Vormann, der sich im Namen der Landwirt mit einem Geschenk bedankte. „Die Bürgerschaft steht hinter der Landwirtschaft. Diesem Berufsstand wird viel zugemutet. Hören Sie auf die Bürgerschaft und nicht auf die Schreihälse, denn das aktive Wirken der Landwirte schlägt sich auch im guten Stand der Stadt nieder“, sagte Borgmann, der auch offene Worte zum Beschluss des Rates fand, gegen seinen Willen die Glasfaseraktion im Außenbereich finanziell zu unterstützen. Die beiden Bewerber um seine Nachfolge stellten sich dann kurz den Fragen aus der Versammlung.

Dem positiven Kassenbericht von Markus Uevelhöde folgten die Berichte der Vertreter aus Verband und Kammer. Benedikt Sellhorst vom WLV betonte, dass die Landwirte die Hände zu einem Gesellschaftsvertrag reichten. Dabei sei aber auch Solidarität der Kollegen bei den verschiedenen Aktionen gefragt. Zu Themen wie Hofeigenschaft, Wirtschaftsfähigkeit, Rentenversicherung, landwirtschaftliche Feuerversicherung oder Blütenpracht im Kindergarten informierte Karl-Heinz Ehrmann.

Seitens der Kammer erläuterte Reinhard Entrup Fragen zur Förderung, Baurecht oder Grünlandumwandlung. Dirk Schulze Pellengahr nannte die Kooperation mit Gelsenwasser zum Grundwasserschutz vorbildlich. „Wir haben als Landwirte Verantwortung und Verpflichtung etwas zu tun. Die umstrittene Düngeverordnung ist noch nicht in Kraft, wurde aber schon mehrfach verschärft“, klagte er. Er empfahl blühende Wegesränder und Feldvogelinseln anzulegen, denn das sei nicht nur für die Natur gut.