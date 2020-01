„Kreis Coesfeld blüht auf – Vielfalt am Wegesrand“-Projekt läuft weiter

Lüdinghausen -

Naturliebhaber aus dem Kreis Coesfeld wollen die Vielfalt am Wegesrand dokumentieren und erhalten. Wer mehr darüber erfahren möchte, ist am 6. Februar (Donnerstag) bei einer Infoveranstaltung im Biologischen Zentrum in Lüdinghausen richtig.