Was genau macht ein Erzieher? Wie arbeitet ein Grundschullehrer? Und welche Aufgaben übernehmen Krankenschwestern und -pfleger? Diesen und noch vielen weiteren Fragen gingen die Schüler der Jahrgangsstufe EF des Gymnasiums Canisianum während ihres zweiwöchigen Sozialpraktikums auf den Grund. Die Jugendlichen erhielten die Chance, einen selbstgewählten, sozialen Beruf kennenzulernen.

Christoph Vornholz, einer von sieben Cani-Schülern, die ihr Praktikum im St.-Marien-Hospital absolvieren, empfindet dieses als sehr lehrreich: „Es ist ein wirklich guter Einblick in das Berufsleben. Da ist jeder Tag und jeder Patient anders.“ Der 16-Jährige ist sehr zufrieden mit seiner Arbeit, auch wenn er später doch eher etwas mit Tieren machen möchte. „Tierarzt zu sein könnte ich mir aber schon vorstellen“, erklärt er die Wahl seines Praktikumsplatzes.

Schüler erweitern ihren Horizont

Vier weitere Schüler des Gymnasiums sind derzeit an der Ostwallschule tätig. Meret Klüsener und Luca Robin Hugot sind sich einig: „Das Praktikum hilft sehr dabei, den Berufsalltag genauer kennenzulernen und macht dazu auch noch Spaß.“ Andere Plätze, an denen die Jugendlichen ihre „Probearbeit“ absolvieren, sind beispielsweise Arztpraxen, Kindergärten und Altenwohnheime in Lüdinghausen und Umgebung.

„Wir sind ein christliches Gymnasium und wollen Christus im Verhalten folgen“, erklärt Clemens Brüggenolte, Lehrer am Canisianum und Organisator des Praktikums. „Und dazu gehört eben auch die Arbeit mit und an Menschen.“ Besonders wichtig ist ihm, dass die Jugendlichen mit sozialen Konfliktsituationen konfrontiert werden. „Dadurch und auch durch das Erlernen von Betriebsstrukturen erweitern die Schüler ihren Horizont um andere Ansichten und werden auf das spätere Leben vorbereitet“, führt er weiter aus. Gemeinsam mit seinen Kollegen möchte er den Schülern die Möglichkeit einer umfassenden Persönlichkeitsbildung bieten.

Der Tenor aller Schüler: ein lehrreiches und somit gelungenes Praktikum. Ab kommender Woche kehren sie dann in den Schulalltag zurück.