Gemeinsam einsam

Plötzlich war sie allein – mit den drei Kindern, mit dem Haus, mit der Steuererklärung, mit all den kleinen Sorgen und großen Freuden des Alltags. Kurzum: mit allem. Gabi Bayer-Eynck hat vor fast zehn Jahren ihren Mann Albert verloren. 2006 hatte er die erschütternde Diagnose Darmkrebs erhalten. Vier Jahre später ist der damals 57-Jährige verstorben. Und alles war anders. Trauer bestimmte die Gefühlswelt der Hinterbliebenen.

Durch die schwierige Zeit halfen Gabi Bayer-Eynck neben der Familie und Freunden die Nutzer von www.verwitwet.de. Die Internetseite hatte die Sonderschullehrerin zufällig entdeckt. Als ihr Mann noch lebte, offenbarte sie der Community, dass sie Angst davor habe, ihn beim Sterben zu begleiten. „Ich bekam sofort viele einfühlsame Antworten“, erinnert sich die Seppenraderin. „Das fand ich total ermutigend.“ Zumal sie mit Menschen chattete, die allesamt bereits mit dem Tod konfrontiert worden waren und somit wussten, wovon sie sprechen.

Nachdem Albert Bayer-Eynck die Welt verlassen hatte, tauschte sich seine Witwe weiterhin mit den www.verwitwet.de-Usern aus. Zusätzlich besuchte sie eine entsprechende Trauergruppe in Dülmen. „Anfangs war ich skeptisch“, sagt sie. Doch sie sei überrascht worden: „Da saßen keine weinenden, schwarz gekleideten Menschen.“ Im Gegenteil: „Ich habe gesehen und erlebt, dass man irgendwann wieder lachen kann.“ Das habe ihr die Zuversicht gegeben, die sie brauchte, um sich zurückzukämpfen. Trotz aller Trauer, trotz aller Schwierigkeiten.

Schnell ist der dreifachen Mutter klar geworden, dass jung Verwitwete andere Probleme haben, als ältere Menschen, denen vor allem die Einsamkeit zu schaffen mache. Wer früh seinen Wegbegleiter verliert, der muss seinen Alltag anders strukturieren, meistens auch den der gemeinsamen Kinder. „Ich habe mein Leben neu erfunden“, versucht Gabi Bayer-Eynck zu erklären. „Wie ein Mosaik habe ich die einzelnen Elemente wieder zu einem Ganzen zusammengefügt.“ Dabei kamen ihr viele Fragen: Wie spreche ich mit dem Nachwuchs über das, was geschehen ist? Welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Was ist mit meiner Altersvorsorge? Wie bekomme ich Kinder und Karriere allein unter einen Hut, vom Haushalt ganz zu schweigen? Es musste jede Menge geregelt werden. Und das nach einer körperlich und psychisch anstrengenden Phase, hatte sie ihren Mann doch lange zu Hause gepflegt. Hinzu kamen heftige Migräne-Attacken, die sie damals mehr denn je plagten: „Ich war völlig erschöpft.“ Wenn nichts mehr ging, hat sie sich an den Computer gesetzt und www.verwitwet.de aufgerufen. Der Vorteil einer Webseite: „Sie ist an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden erreichbar.“

Um Betroffenen wie Gabi Bayer-Eynck intensiver zu helfen, hat die www.verwitwet.de-Community 2012 den Verein „jung verwitwet“ gegründet. Zielgruppe sind Menschen zwischen 25 und 50 Jahren, die den Verlust eines Angehörigen verarbeiten müssen. Die Seppenraderin hat zunächst selbst an verschiedenen Aktionen und Treffen teilgenommen, seit Februar 2017 ist sie Beiratsmitglied. „Die besonderen Belange von uns jung Verwitweten in die Öffentlichkeit zu transportieren, die Internetseite zu erhalten und Betroffene zu begleiten, stehen für mich im Vordergrund meiner Vereinsarbeit“, fasst die 59-Jährige zusammen. Außerdem ist es ihr ein Herzensanliegen, zurückzugeben, was ihr die Gemeinschaft einst gegeben hat und noch immer gibt: aufmunternde Worte und Tipps.

Bayer-Eynck weiß: „Die Trauer bleibt. Sie ist immer da. Auch wenn das Leben weitergeht.“ Selbst wenn sie an Weihnachten fröhlich mit ihrem neuen Partner und den nun sechs Kindern samt Anhang plus eigenem Nachwuchs als Patchwork-Familie unterm geschmückten Tannenbaum sitzt, denke sie an ihren verstorbenen Mann. Dennoch spricht sie heute von einem „Happy End“.