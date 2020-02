Die Leiter der Volkshochschulen ( VHS ) im Regierungsbezirk Münster trafen sich jetzt zu einer Strategiesitzung der Bezirksarbeitsgemeinschaft des NRW-Landesverbandes der Volkshochschulen in der Burg Lüdinghausen. Bürgermeister Richard Borgmann begrüßte die Gruppe. „Die Burg Lüdinghausen fungiert als soziokulturelles Zentrum, in der die Volkshochschularbeit eine herausgehobene Rolle spielt“, wird der Bürgermeister in einer Pressemitteilung zitiert. Dabei lobte er den Beitrag, den die VHS seit 2015 in der Flüchtlingsarbeit leiste. Darüber hinaus sei das breite Angebot wichtig, um den gesetzlichen Auftrag für die Weiterbildung wahrzunehmen und die Jugend im ländlichen Raum zu halten.

Umstrukturierung der Leitungsprozesse

In der Sitzung stellte sich der neue Verbandsvorsitzende Dr. Christian Henkelmann den Mitgliedern vor und berichtet von ersten Arbeitsergebnissen. So konnte die drohende Besteuerung der durch den Landesverband vergebenen Sprachzertifikate abgewendet und die Stellenausschreibung für die derzeit vakante Verbandsdirektion vorbereitet werden. Eine Umstrukturierung der Leitungsprozesse sei ebenfalls eingeleitet, hob Henkelmann hervor.

Andrea Bauhus stellte als Leiterin der gastgebenden heimischen VHS die Arbeit des Volkshochschulkreises Lüdinghausen vor. Im Anschluss diskutierten die Anwesenden eine geänderte Satzungsstruktur für den NRW-Landesverband der Volkshochschulen. Ein während der Sitzung favorisierter Vorschlag, der die Handlungsfähigkeit des hauptamtlichen Vorstandes stärkt, findet nun Eingang in den weiteren Entscheidungsprozess auf Landesebene.