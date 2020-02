Er habe seinem Parteifreund Thomas Kemmerich nicht zur Wahl als Ministerpräsident in Thüringen nicht gratuliert, beantwortet Gregor Schäfer , Vorsitzender der heimischen FDP , die entsprechende Frage. Vielmehr sei er bei der Nachricht über diesen Wahlvorgang im Erfurter Landtag „sehr erschrocken“ gewesen. „Ich kann es nicht nachvollziehen“, sagte Schäfer auf Nachfrage der WN.

Nachvollziehen könne er zwar, dass man in einem dritten Wahlgang einen neuen Kandidaten ins rennen schicke, aber angesichts des daraus resultierenden Ergebnisses bleibe nur eine Antwort: „Er hätte die Wahl nicht annehmen dürfen.“ Und: Kemmerich müsse zurücktreten.

Für die Liberalen etwa in Hamburg, die vor Landtagswahlen stehen, aber auch in NRW mit den Kommunalwahlen am 13. September sei es nun sicher nicht leicht gegen die Stimmung gegen die FDP anzuarbeiten. Das werde in den kommenden Wochen und Monaten nicht leicht für die Wahlkämpfer vor Ort, ist Schäfer überzeugt.

Die Thüringer CDU habe sich bei der Ministerpräsidentenwahl „komplett verirrt“, sagte Bernhard Möllmann, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes. Er habe auf diese Nachricht vom Mittwochnachmittag mit „Bestürzung“ reagiert. „Die CDU hätte sich in allen drei Wahlgängen enthalten“, fasst er seine Meinung in einem Satz zusammen. Der neue Ministerpräsident habe bei der Annahme des Amtes „nicht über den Tellerrand hinausgeblickt“. Niemals werde es ihm gelingen, eine funktionsfähige Regierungsmannschaft auf die Beine zu stellen: „Er hat keine Chance zu regieren.“

Die Situation in Thüringen müsse schnell – in zwei Tagen – geklärt werden. Sonst, so ist Möllmann überzeugt, werde auch die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nicht unbeschadet aus der Sache herauskommen. Der thüringische Landesvorsitzende der Christdemokraten, Mike Mohring, „hat der Bundespartei keinen Gefallen getan“, macht Möllmann keinen Hehl aus seiner Meinung über das Gebaren der Parteifreunde.