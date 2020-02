Noch haben die Maulwürfe auf der rund 8000 Quadratmeter umfassenden Fläche am Kreisverkehr Selmer Straße die Oberhand. Geht es nach den Verantwortlichen der Westfalen AG in Münster, wird sich das bald ändern. Das Unternehmen will an dieser Stelle eine Tankstelle seiner Eigenmarke „Markant“ errichten. Losgehen könne „es von uns aus gerne morgen“, sagte dazu Firmensprecher Stefan Jung auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten. Den Bauantrag beim Kreis Coesfeld habe man schon vor einem Jahr gestellt.

Die Lüdinghauser Politiker hatten der Westfalen AG bereits im Juni 2017 den Zuschlag für das Bauvorhaben erteilt. Nachdem im vergangenen Jahr die detaillierten Pläne des Projektes öffentlich geworden waren, hatte es Proteste aus der Nachbarschaft gehagelt (WN berichteten). Die Vorbehalte sind allerdings inzwischen ausgeräumt. So verzichtet das Unternehmen etwa auf die Errichtung eines zwölf Meter hohen Werbe-Pylons. Außerdem wird die Öffnungszeit der Waschanlage samt Staubsaugerboxen um zwei Stunden – auf von 7 bis 21 Uhr – gekürzt. Zudem soll die auf dem Areal stehende alte Eiche erhalten bleiben.

Neben der Tankstelle werden an dem Standort eine Kaffee-Lounge sowie ein Kebab-Store eröffnet. Das geht zumindest aus der auf dem Grundstück positionierten Werbetafel hervor. Zum Investitionsvolumen der Baumaßnahme wollte sich der Westfalen-Pressesprecher nicht äußern. Sollte die Baugenehmigung zeitnah erfolgen, wolle das Unternehmen unmittelbar mit der Umsetzung beginnen. Dann könnte die Tankstelle bis Jahresende an den Start gehen, sagte Jung. Die Wartezeit auf die Baugenehmigung bezeichnete er als „nicht ungewöhnlich“.

Starten werden erste Vorarbeiten für das Bauprojekt allerdings schon in der nächsten Woche, berichtete Stefan Geyer. Der städtische Wirtschaftsförderer und Pressesprecher erklärte, dass dann auf der Selmer Straße mit den Arbeiten für eine Abbiegespur auf das künftige Tankstellen-Gelände begonnen werde.