Else Cygarov weiß zunächst gar nicht, warum ihr gratuliert wird. Gerade hat die Seppenraderin am Dienstag um 15.15 Uhr an der Haltestelle „Freiheit Wolfsberg“ den Bürgerbus betreten, als Dr. Norbert Lütke Entrup, Vorsitzender des Bürgerbusvereins, und Fahrdienstleiter Helmut Hugot ihr einen außergewöhnlichen „Fahrschein“ überreichten. Darauf steht: „Der Bürgerbusverein begrüßt Sie heute als 60 000. Fahrgast. Wir wünschen Ihnen Glück und weiterhin angenehme Fahrten mit dem Bürgerbus. In den kommenden drei Monaten sind Sie eingeladen, kostenlos mit dem Bürgerbus die Stadt Lüdinghausen und Seppenrade zu bereisen. Unsere ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer freuen sich auf Ihren regen Besuch.“

Es sei gut, dass es den Bürgerbus mit seinen „freundlichen und hilfsbereiten“ ehrenamtlichen Fahrern gebe, macht Cygarov im Gespräch während der Fahrt ins Bergdorf klar. „Denn damit kann ich kostengünstig dienstags und freitags morgens zur Familie meiner Tochter nach Lüdinghausen fahren.“ Zum einen gebe sie ihrem Enkelkind ein wenig Nachhilfe in Mathematik, freitags fahre sie bereits mit dem ersten Bus um 7.10 Uhr in die Stadt, um sich vor dem Besuch ihrer Familie in einem Sportstudio fit zu halten. Den Bürgerbus benutze sie bereits seit über fünf Jahren.

„Unser Erfolg ist zählbar“, freute sich Lütke Entrup über den Gratulationsanlass. Diese Erfahrung habe der Bürgerbusverein seit seinem Start im Mai 2012 mit kontinuierlich steigenden Fahrgastzahlen gemacht. „8769 Fahrgäste haben im vergangenen Jahr den Bürgerbus genutzt, das sind 337 mehr als 2018.“ Somit bewege sich der Bürgerbusverein auf die 9000er-Marke zu, blickt der Vorsitzende optimistisch in die Zukunft.

An dem 2019 erreichten Rekordergebnis habe auch die Anerkennung der Fahrkarten des „Westfalentarifs“ einen großen Anteil, sagte Fahrdienstleiter Helmut Hugot. Immerhin seien vergangenes Jahr 1494 Fahrgäste mit einem solchen Ticket im Lüdinghauser Bürgerbus gezählt worden, erläuterte er.