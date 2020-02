Schon seit einigen Monaten arbeiten die weiterführenden Schulen Lüdinghausens zusammen und bilden gemeinsam Schüler zu Medienscouts aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, die Digitalisierungsprozesse in Schule und Gesellschaft pädagogisch zu begleiten. Dafür werden Medienscouts ausgebildet, die ihren Mitschülern bei Fragen zur Seite stehen können und Infoveranstaltungen mitgestalten.

Zum Start des neuen Halbjahres waren die Medienscouts der Sekundarschule und des Canisianums am Anton zu Gast. Die jungen Experten für Computer und Co aus der Jahrgangsstufe sieben haben den ersten Teil des Ausbildungstags durch Vorträge zu sicheren Passwörtern, Datenschutz, Apps sowie Cybermobbing gestaltet. Anschließend gab‘s eine schulübergreifende Gruppenarbeitsphase zu den Themen „Technischer Schutz“, „E-Mail und Spam“, „Instant Messenger und Chat“ sowie „Vergisst das Internet?“.

„Besonders die schulübergreifende Kooperation ist für alle Medienscouts eine gewinnbringende Erfahrung“, schreiben die Verantwortlichen. Nachdem die ersten beiden Ausbildungstage an der Sekundarschule und am Anton stattgefunden haben, geht‘s demnächst am Cani weiter.