„Die Halle wächst und gedeiht“, leitete der Beigeordnete Matthias Kortendieck die Präsentation des Material- und Farbkonzepts für die Leistungssporthalle durch den Architekten Arno Meyer am Donnerstagabend im Bauausschuss ein. Und dieser hatte dann auch eine Menge Botschaften zu verkünden. Zuvor bekräftigte er, dass im Vorfeld der Überlegungen zur Ausgestaltung des Innenlebens des sportiven Aushängeschildes der Stadt die Verantwortlichen des Sportvereins Union 08 Lüdinghausen ebenso in die Überlegungen einbezogen worden seien wie die Vertreter der Schulen, die dort ab dem Spätsommer Unterricht erteilen sollen.

Die Außenfassade, durchbrochen durch großflächige Fenster, werde aus einer Mischung aus silbrig-glänzender Alufront sowie in Sichtbeton erscheinen. Die aus dem Boden ragenden Teile des Gymnastikraums werden mit Cortenstahl verkleidet ebenso wie die Ummantelungen der Lichtpunkte für die im Untergeschoss der Halle befindlichen Zuwegungen in die Umkleideräumen für die Sportler.

Eingangsbereich und Laufwege in der Halle werden durchgängig mit einem schwarzen Kautschukboden ausgelegt. Der Boden im Sportbereich wird mit einem anthrazitfarbenen Linoleumbelag versehen. Die Brüstung der Zuschauerränge werde mit einem dünnen Geflecht aus Edelstahl abgesichert, erläuterte Meyer. Die Fensterflächen können bei Bedarf beschattet werden. Das, so der Architekt, sei besonders für die Badmintonaktiven wichtig. Durch Trennwände könne die große Halle in drei vollwertige kleinere aufgeteilt werden.

Im Bereich der Umkleiden dominieren Rot und Gelb an den Wänden, aber auch am Boden. Auf dem Flur weisen großformatige Piktogramme auf Umkleideräume für männliche und weibliche Sportler und Schüler hin. Die Sanitäranlagen sind in einem Mix aus Weiß und Schwarz gestaltet.