Eine raschere Präsentation eines Bauvorhabens haben die Mitglieder des Bauausschusses in den vergangenen Jahren wohl kaum erlebt. Keine zehn Minuten brauchte Guillaume Ledderhof , um seine Pläne für die Gewerbeimmobilie, die er auf einem Teilgrundstück der Bischoff-Werke an der Seppenrader Straße errichten will, zu präsentieren. Kurz, knapp und präzise – da blieben bei den Kommunalpolitikern kaum Fragen offen. Und so wurde das Vorhaben auch nahezu einmütig – bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung – begrüßt.

Zwölf Großgaragen

Auf einer Fläche von insgesamt 2000 Quadratmetern will Ledder­hofs Firma GL-Immobilien neben den Räumlichkeiten für den Würth-Großmarkt mit einer Fläche von rund 500 Quadratmetern auch zwölf Großgaragen errichten, die vermietet werden. In den circa 30 Quadratmeter großen Boxen, so betonte Ledderhof ausdrücklich, sollten allerdings nur Fahrzeuge untergestellt werden. Er wolle dort keine handwerklichen Tätigkeiten oder Hobbybastler, sagte der Investor.

Ledderhof baut bereits seit mehreren Jahren Niederlassungen für die Firma Würth – unter anderem in Lünen, Gronau, Bocholt und Oberhausen. In Lüdinghausen werden dafür rund 1,2 Millionen Euro investiert. Die Baugenehmigung sei im Januar erteilt worden. Mit der Eröffnung rechnet Ledderhof im Herbst diesen Jahres.

Großmarkt für Gewerbetreibende

Zwei Mitarbeiter werden zunächst in der Würth-Niederlassung tätig sein, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Künzelsau mit. Das Angebot an Werkzeug sowie Montage- und Befestigungsmaterial richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Private Kunden können dort nicht einkaufen, heißt es aus der Presseabteilung des Unternehmens.

Die Entscheidung für den Großmarkt in Lüdinghausen sei gefallen, um das regionale Niederlassungsnetz zu verdichten. Insgesamt beschäftigt Würth deutschlandweit über 7000 Mitarbeiter in mehr als 500 Filialen. Der Jahresumsatz habe 2018 2,09 Milliarden Euro betragen.

Die Würth-Ansiedlung wird möglich, weil die Bischoff-Werke ihren Produktionsstandort an der Seppenrader Straße auf den rückwärtigen Teil des Firmengeländes konzentrieren wollen. Daher werde künftig rund die Hälfte des bisher genutzten Fläche von der Stahlgießerei nicht mehr benötigt.