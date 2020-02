Sein traditionelles Grünkohlessen im „Hotel zur Post“ nutzte jetzt das Kollegium des St.-Antonius-Gymnasiums, um seinen ehemaligen stellvertretenden Schulleiter Jörg Schürmann in einer kleinen Feierstunde noch einmal zu verabschieden. Schürmann war im September vergangenen Jahres als Schulleiter an das Theodor-Heuss-Gymnasium nach Recklinghausen gewechselt (WN berichteten). An dem Abend wurden noch einmal die Aktivitäten und Projekte während seiner Zeit am Anton gewürdigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gleichzeitig wurde Linda Ernst verabschiedet. Sie leistete bereits das Referendariat am Anton ab und war danach als Vertretungslehrerin mit den Fächern Englisch und Musik tätig. Neben ihrem Unterricht leitete Ernst den von ihr gegründeten Chor. Sie verlässt das Anton in Richtung Dorsten zum Gymnasium Petrinum, heißt es abschließend.