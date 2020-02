In drei Wochen öffnet die Messe „Bauen und Wohnen“ wieder ihre Tore: Am 29. Februar und 1. März (Samstag und Sonntag) lädt die Veranstaltung am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (Auf der Geest 2) bereits zum 22. Mal dazu ein, sich über das vielfältige und attraktive Produkt- und Dienstleistungsangebot der Baubranche zu informieren. „Rund 80 Aussteller aus der Region nutzen die Baumesse, um sich und ihre Produkte zu präsentieren“, teilen die Organisatoren von der Stadt mit.

2019 hätten viele Besucher das Angebot genutzt, sich mit anderen über Trends und Tipps rund um das Thema Bauen auszutauschen. Wirtschaftsförderer Stefan Geyer verrät, dass sich erneut allerhand interessante Betriebe aus Lüdinghausen und der nahen Umgebung vorstellen werden. „Der Boom in der Baubranche ist nach wie vor nicht abgerissen“, weiß Geyer. „Eine Messe, auf der die Aussteller ihre innovativen Ideen präsentieren, ist für alle, die derzeit bauen, spannend und informativ zugleich.“

Auch Bürgermeister Richard Borgmann freut sich laut Pressemitteilung schon auf das Event: „Die Baumesse hat sich in der Region fest etabliert. Jedes Mal gibt es etwas Neues zu entdecken, schließlich tut sich besonders in Bezug auf Nachhaltigkeit und ökologisches und energieeffizientes Bauen eine Menge.“

Geöffnet ist die Messe an beiden Ausstellungstagen jeweils von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt und Parken sind frei. Es gibt eine Cafeteria und einen Grillstand. Für Kinder steht ein Spielmobil parat.

Infos: Stadt Lüdinghausen, Wirtschaftsförderung, Stefan Geyer, 0 25 91/92 63 13, E-Mail: geyer @stadt-luedinghausen.de.