Ihre Jahresversammlung hielt jetzt die Marinekameradschaft (MK) in ihrer Messe in der Burg Lüdinghausen ab, die traditionell mit einem gemeinsamen Abendessen begann. Neben den Berichten des Vorstandes stand unter anderem die Wahl eines neuen Vorsitzenden auf der Tagesordnung, da der bisherige, Lutz Fuisting , aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt hatte, teilen die Mariner mit. Bei der Nachwahl wurde Werner Möllerfeld einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt; gleichzeitig wird er auch die Geschäfte des Vereins führen.

Segeltörn auf der Ostsee geplant

In seinem Bericht erinnerte der Geschäftsführer – und neue Vorsitzende – an die Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr. Insbesondere berichtete er über die Radtour entlang der Schlei und durch Dänemark sowie die alljährliche Winterwanderung, den Kegelabend und die Adventsfeier. Schatzmeister Bruno Becker legte der Versammlung einen ausführlichen Bericht vor. Die Kassenprüfer Frank Becker und Klaus Höcke bescheinigten dem Schatzmeister eine einwandfreie Führung der Finanzen. So wurden dem Schatzmeister und dem Gesamtvorstand einstimmig Entlastung erteilt. Zu neuen Kassenprüfern wählte die Versammlung Frank Becker und Willi Dröge.

Da der Verein die Gemeinnützigkeit anstrebt, war eine Satzungsänderung notwendig. Diese wurde von den Anwesenden einstimmig beschlossen. Eine Vorschau auf die Veranstaltungen des beginnenden Geschäftsjahres, in der unter anderem ein Segeltörn auf der Ostsee im September im Mittelpunkt stand, hat der neue Vorsitzende vorgestellt.