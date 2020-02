„Parshipping“ mit Hund

Die Stimmung beim KFD-Karneval im Heimathaus am Donnerstagnachmittag und Freitagabend hätte nicht besser sein können. Das Experiment, einige auswärtige Künstler ins Programm einzubauen, ist gelungen. Auch das neue Kinderprinzenpaar der KG „Stabil daobi“ stellte sich dem Narrenvolk vor, begleitet vom Elferrat und den Dorfmusikanten.

„Jetzt geht’s los“ – mit dem Lied der Höhner zog das KFD-Team in den bunt geschmückten Saal des Heimathauses, wo die chic kostümierten Frauen schon in bester Feierlaune waren. Denn gleich nach der Begrüßung durch Hildegard Medding sorgte das Pastoral-Team um Pfarrer Benedikt Elshoff für den ersten Brüller, obwohl in dem Sketch um einen Kinobesuch kein einziges Wort gesprochen wurde.

Tina Graf, die mit Charme und Witz durch das Programm führte, hatte beim „Parshipping“ kein Auge für die Männer, sondern entschied sich für den Hund eines Kandidaten. Auch Barbara Gietz, als Hochwürden mit der Gabe der fröhlichen Predigt, Hildegard Medding als Andrea Berg oder Alice Zaun und Renate Ueding als Michelle und Matthias Reim rissen das Publikum mit. Wie schwer Kindererziehung in Zeiten des „Kevinismus“ ist, oder alten Leuten die neuen Medien wie Facebook, Laptop, Flaterate oder iPad beizubringen, wurde in zwei weiteren kurzen Sketchen präsentiert, die ebenfalls für Lachsalven sorgten. Sigrid Engbert und Birgit Bünder warfen in ihrem Auftritt einen Blick in das Schlafzimmer eines Paares, das seit 25 Jahren verheiratet ist.

Kindererziehung in Zeiten des „Kevinismus“

Als Karaoke-Sängerin präsentierte Erika Schubert ihre Gesangsqualitäten in einem Instrumentalstück, in dem nur dreimal das Wort „Tequila“ geträllert werden musste. Dann aber erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt. Küster Andreas Höning und Iris Brinkmöller traten als Maite Kelly und Roland Kaiser mit deren Hit „Warum hast du nicht Nein gesagt“ auf. Ohne Zugabe wurde das Paar nicht von der Bühne gelassen.

Längst verstorbene Stars, wie Udo Jürgens, Edith Piaf, Freddy Mercury, Alexandra oder Michael Jackson ließ Sigrid Engbert als Zauberer Harry Potter aus deren Särgen auferstehen und ihre Ohrwürmer singen. Erstmals trat das Männerballett der Gemeinschaft „Blaupunkt Heide“ beim KFD-Karneval im Rosendorf auf. In der Zugabe boten sie einen Ausschnitt aus dem Tanz, der beim eigenen Karnevalsfest am 22. Februar (Samstag) im Zelt auf der Pferdewiese aufgeführt wird.

Nach dem großen Finale war das Fest noch nicht zu Ende. Denn da ging die Party mit Musik und Tanz erst richtig los.