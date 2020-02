Auch wenn beim Wintergrillen am Samstag kein Fisch auf dem Speiseplan stand, lockte das Beisammensein am Klutensee zahlreiche Mitglieder des Fischereivereins zum Vereinsheim. „Wir würden uns Schnee wünschen, aber wir sind auch froh, dass es nicht so kalt ist“, erklärte der erste Vorsitzende Ulrich Scholz angesichts des beinahe frühlingshaften Wetters. Würstchen und Grillfleisch sorgten für das leibliche Wohl aller, wobei vor allem die Geselligkeit im Mittelpunkt stand.

Neben Neumitgliedern, die ihre Vereinskollegen besser kennenlernen konnten, waren dazu auch interessierte Nichtmitglieder willkommen. „Das ist eine schöne Gelegenheit, sich außerhalb des Angelns zu sehen“, fasste Jugendleiter Michael Meyer zusammen, was das Wintergrillen selbst für die erfahrenen Sportler spannend macht. Neben Gesprächen über die zahlreichen anstehenden Veranstaltungen war die positive Mitgliederentwicklung des Vereins am Samstag ein Gesprächsthema. „Angeln gewinnt immer mehr Anhänger und hat auch für die Jugend immer noch eine besondere Faszination“, freute sich Ulrich Scholz. Dass der Sport unterschiedliche Altersgruppen und Kulturen verbindet überrasche ihn daher nicht, wie er unter der Zustimmung seiner Vereinskollegen erklärte: „Das Hobby verbindet und kennt keine Grenzen.“

Obwohl der heiße Glühwein und das Lagerfeuer zum Aufwärmen nicht unbedingt nötig waren, ließen die Mitglieder den Abend schließlich rund um die Feuerstelle gemütlich ausklingen.